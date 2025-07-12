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    監票員未獲講習通知被疑技術性干擾 北屯公所提補救措施

    罷免投票選務人員講習今天舉行，現場滿場。（曾朝榮提供）

    罷免投票選務人員講習今天舉行，現場滿場。（曾朝榮提供）

    2025/07/12 13:47

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕7月26日罷免投票進入倒數，民進黨市議員曾朝榮昨天指中五選區（北屯、北區）多名民進黨推薦罷免的投開票監察員，未接獲任何講習通知，一問才發現12（今）日）開設2場講習，北屯區公所解釋前一天接到選委會通知，時間緊迫除發通知單，也將總名單交給兩黨通知，除16日有第4場，也應議員爭取將於20日加開一場假日講習。

    北屯區公所統計，這次罷免投票共有50處投開票所、共199個投櫃，相關選務工作人員有2090人，其中每個票櫃由政黨推薦投開票監察員各1人，今天上午舉行講習課程有843人、逾1/3參加。

    曾朝榮指出，服務處昨天下午主動致電相關單位查詢後得知，監票志工名單直到今日上午才核定，通知也才開始陸續發出，但根據台中市選舉委員會公告，原定的假日監票訓練課程僅安排於7月12日（六）舉行，若錯過這場假日訓練，志工將只能選擇在7月16日（平日）上課，對於有工作或家庭責任的志工而言，平日上課相對困難，形同間接剝奪其參與監票的權利，懷疑通知延誤是單純行政疏失，抑或背後存在政治性操作。

    北屯區長陳宗祈說，選委會10日下午將名單檔案給區公所，區公所除了在11日下午寄發通知，也坦承時間緊迫，同時間將總名單交給兩黨，由兩黨通知，由於講習課程包括選務工作人員主任管理員、管理員、主任監察員、監察員等都要參加，因此日期早就排定，講習原訂共有3場，12日上午及下午，16日上午有1場，應議員爭取，也於20日假日新增一場。

    罷免投票選務人員講習今天舉行，現場800多人參加。（北屯區公所提供）

    罷免投票選務人員講習今天舉行，現場800多人參加。（北屯區公所提供）

    罷免投票選務人員講習今天舉行。（曾朝榮提供）

    罷免投票選務人員講習今天舉行。（曾朝榮提供）

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