國民黨強行通過普發1萬 苗博雅批亂花錢「買票」：神聖一票沒這麼卑微

立法院院會昨三讀通過國民黨團提出規模5450億元「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」，預計今年10月底前普發現金1萬元。（資料照）

2025/07/12 14:30

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕立法院院會昨三讀通過國民黨團提出規模5450億元「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」，預計今年10月底前普發現金1萬元。台北市議員苗博雅發文指出，這次立法院用立法方式，變相增編預算，「憲政有疑慮，預算法91條也沒考慮」，根本「就是亂花錢，而且是亂花你的錢」。她也呼籲，也許有些民眾有經濟需求，想領錢也是人之常情，但她強調，這不代表你有欠國民黨，更不用把自己的未來交給買票的政客，「不要因為一萬元就賣掉自己的票。神聖一票沒這麼卑微」。

針對立院昨三讀通過普發現金1萬元，苗博雅在threads上發文評論，一開頭就引述前台北市長柯文哲，於2021年6月曾表示，「不排富每人一萬塊，那是兩千三百億，沒有分產業類別，這一聽就知道不太合理。有這種在野黨，難怪執政黨這麼囂張」。

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苗博雅表示，從大學畢業出社會工作開始，年年誠實納稅，繳給中華民國的所得稅，雖不算多，累積也超過240萬。以納稅人的身分，看到立委把稅金拿去買票，感到相當厭惡。不知道用稅金養這種立委幹什麼。

苗博雅質疑，小時候覺得國民黨買票很墮落。長大竟然見證國民黨更墮落，「花你的錢買你的票」，他買票，你出錢。她也預想「網軍一定會罵不爽不要領」，並坦言「上次發6000現金，我就沒有領。這次我也不會領」。

苗博雅強調，紓困或社會福利要有正當理由，要設定目標。如果發現金，要設定產業，針對弱勢族群。如果為了振興景氣，不排富普發，應該以消費券、食物券、購物券替代現金，確保刺激經濟的效果。

苗博雅批評，這次發1萬有做任何規劃嗎？有做經濟影響評估嗎？有做財政影響評估嗎？有針對弱勢嗎？她也引用憲法第70條規定指出，「立法院對於行政院所提預算案，不得為增加支出之提議」。預算法第91條也規定，「立法委員所提法律案大幅增加歲出或減少歲入者，應先徵詢行政院之意見，指明彌補資金之來源；必要時，並應同時提案修正其他法律。」

苗博雅質疑，這次立法院用立法方式，變相增編預算，雖行政院明確表達反對，仍然立法1人發1萬，也沒有指明彌補資金來源。沒有憲政疑慮嗎？有遵守預算法91條的規定嗎？她也砲轟「詳細評估都沒有，憲政有疑慮，預算法91條沒考慮，就要花2300億，就是亂花錢，而且是亂花你的錢」。

苗博雅也直言，「很遺憾，現在立法院的多數，只有藍綠沒有黑白。立委為了挺藍，變成『利委』，是非黑白已經分不清了」。

苗博雅也說，「我知道，你很想領這1萬元，或許有經濟壓力，想領錢是人之常情。但領這筆買票錢，或許是生活的逼不得已，不代表你有欠國民黨，更不用把自己的未來交給買票的政客」。

苗博雅指出，小時候國民黨買票風氣惡劣。有些人說，拿歸拿、投歸投，拿了買票錢，更要知道絕對不能投給他。這年頭，反而變成花納稅人錢買票的人，還出來嗆不想被買票的人，他自己被買票，還要逼所有人都跟他一起賣掉自己的票。簡直黑白顛倒、是非不分了。

苗博雅強調，「天下沒有白吃的午餐，免費的最貴，投給買票的最危險」。她也比喻，「拿任何錢背後都有代價。現在典型的投資詐騙，就是先給你一點小利，騙你大筆注資，捲款潛逃讓你血本無歸」、「你要他的利，他要你的本。國民黨花納稅錢2300億買票，你要1萬元，他要台灣的未來」。

苗博雅直言，「這只是一個每年誠實納稅的國民卑微的心聲。但現在的立法院為了自肥，已經陷入瘋狂」。她在文末也重申，「如果立委諸公堅持破壞制度、惡搞國家，公民力量就必須再集結」、「你可以領1萬元，但不要因為1萬元就賣掉自己的票。神聖一票沒這麼卑微，你的未來、子孫的未來，絕對不止1萬元這麼廉價」。

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