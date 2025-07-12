被馬文君稱「福壽螺」！罷團創意反擊籲民眾823投同意票

All罷馬草屯據點啟動剪綵，來賓剪掉馬文君立院荒謬行徑字卡。（「All罷馬」志工團提供）

2025/07/12 14:15

〔記者陳鳳麗／南投報導〕「All罷馬」罷免馬文君志工團今天舉辦草屯據點啟動儀式，該地就是罷馬連署點的十號酒窖，啟動儀式內容相當有創意；罷馬領銜人曾郁凱表示，今天起全力宣傳8月23日投票，請鄉親投票同意罷免馬文君。

「All罷馬」總部因設在埔里鎮，與草屯鎮有段距離，因此在一階、二階連署結束，進入同意投票宣傳階段後，今天在罷馬一、二階連署據點的草屯鎮和興街十號酒窖前舉辦「人民作主，南投新生」啟動儀式，宣布草屯據點開始運作，8月23日罷馬、罷游投票前，想參與志工行動或想了解為何要同意罷免的民眾都可到此據點。

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上午的啟動儀式融入很多創意，由於二階補件期間馬文君發文指外地志工像福壽螺，因此「福壽螺」成為「All罷馬」的幸運物，旗幟、看板是象徵福壽螺的粉紅色，志工帽子、桌上的點心都有「福壽螺」的意象在。

剪綵儀式則是把馬文君在立法院的荒謬行徑製作黑色字卡綁在紅綵帶上，包括「共軍打來再編預算」、「亂刪民生預算」、「跟隨傅隨組織」、「中配6改4」等，再由來賓剪綵剪掉馬文君的荒繆行徑。

「All罷馬」罷馬領銜人曾郁凱表示，此次剪綵是為南投人的覺醒開道，馬文君一再躲避問責、轉移焦點，人民只好親自出手，把她送下台。罷馬、罷游是8月23日，接下來會利用各種機會，跟鄉親宣傳8月23日投下同意罷免票。

All罷馬草屯據點啟動儀式，現場準備的小點心，有粉紅的「福壽螺」糖。（「All罷馬」志工團提供）

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