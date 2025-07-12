普發一萬對決726大罷免？覆議、釋憲可能時間點曝光

立法院院會11日三讀通過「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」 ，國民黨團大合影喊還稅於民。（記者塗建榮攝）

2025/07/12 12:41

〔記者陳政宇／台北報導〕立法院院會昨天三讀通過因應美國對等關稅的特別條例，其中匡列2350億元，定於今年十月底前普發現金1萬元。由於立法院最快將於下週一（14日）送出三讀條文，依此推估，行政院當天收到就可提出覆議，而立院須於15日內作出決議；若行政院未提覆議，總統應於收到後10日內公布，自公布日起第3日生效。

換言之，朝野若掀起覆議大戰，對決時間點恐與26日登場的大罷免投票相當接近，是否掀起另一波政治攻防，備受各界關注。

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行政院昨僅表示，如要普發現金，需要舉債才有辦法支應，將擴大國家財政負擔。由於未進一步說明如何救濟，被認為暫不掀牌。

立法院民進黨團幹事長吳思瑤今受訪評估，釋憲或覆議當然是研議中的可行方案，也是現存政治體制中能行政救濟方案，黨團會強化跟行政院溝通並支持其決定，採取必要攻防；但在藍白多數暴力下並不樂觀，最能挽救政治亂象的就是726投票。

立法院最快於14日送出三讀通過的特別條例，執政黨後續可採取的救濟手段，包括移請立院覆議、以及聲請釋憲與暫時處分等。

根據憲法增修條文規定，行政院對立法院決議的法律案、預算案、條約案，如認為有窒礙難行時，得經總統核可，在決議案送達行政院10天內，移請立法院覆議。立法院要在15日內作出決議，否則原決議失效。

覆議時，若過半數立委（57席以上）反對，覆議不通過，維持原案；若過半數立委（57席以上）贊成，則覆議通過，修法失效。若覆議結果仍維持原決議，則法律案在行政院長副署後，法律案在行政院長副署後將送至總統府，總統應於收到後10日內公布。倘未指定法律生效日期，則依「中央法規標準法」規定，自公布日起第3日生效。

除行政院可向憲法法庭提起憲法訴訟外，立委亦可聲請釋憲，也能同時提出暫時處分。

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