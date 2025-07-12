竹市府連開3場記者會秀政績 曾資程諷：高虹安自我催眠

新竹市長高虹安涉貪停職。（資料照）

2025/07/12 12:57

〔記者洪美秀／新竹報導〕涉貪停職的新竹市長高虹安26日要接受市民罷免投票的民意檢視，高虹安本週起透過市府，連開3場包括教育、交通和社福的政績記者會，民進黨市議員曾資程諷，高虹安除違反行政中立，開自我催眠的記者會，也無法扭轉施政無能印象，整個市府看不見重大建設，只剩傀儡般的代理市長邱臣遠自嗨，籲市民26日站出來投票，下架無能涉貪市長。

曾資程說，市府10日開交通改善成果記者會，但實際情況卻與市民真實感受有落差，記者會強調交通事故減少、分流措施奏效、公共運輸大幅成長，但這些數據與市民日常交通經驗明顯脫節。通勤族依然在尖峰時段壅塞難行：竹市區主要幹道如中華路、經國路、慈雲路、關新路，每日上下班時段仍塞個不停，下雨天更是壅塞嚴重。

請繼續往下閱讀...

而交通重大建設仍處規劃階段，多項被列為政績的交通建設根本未動工或仍在審查階段，像經國大橋改善工程，截至目前僅完成細部設計，根本未開工。

而延平路地下停車場、頭前溪替代道路，一個仍在設計中，一個尚待都市計畫審議。這些遠期建設被包裝成施政成果，是誤導民眾。而智慧停車柱未解決停車難題，竹市鬧區如城隍廟、巨城商圈、東門市場，違停與停車位不足依然嚴重，智慧停車柱只解決形式管理，無法滿足日益增加的交通與商業需求。

而公共運輸成長與補助政策因果混淆，市府聲稱公共運輸成長41.8%，而成長主因在中央補助「TPASS 月票」政策，並非竹市本身交通改革成果。桃竹竹苗定期票是中央推動的整合性措施，竹市僅是受益者之一，記者會宣揚的數據，無法掩蓋街頭巷尾車陣壅塞、停車難如登天現況。

民進黨市議員曾資程諷，高虹安除違反行政中立，開自我催眠的記者會，也無法扭轉施政無能印象。（記者洪美秀攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法