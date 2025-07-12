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    喊話大法官 吳宗憲盼有對抗當權者的勇氣

    國民黨立委吳宗憲。（吳宗憲辦公室提供）

    國民黨立委吳宗憲。（吳宗憲辦公室提供）

    2025/07/12 14:13

    〔記者劉宛琳／台北報導〕立法院全院委員會近日審查大法官被提名人。國民黨立委吳宗憲今談及死刑一致決和羈押權議題時，對大法官被提名人林麗瑩喊話，希望大法官被提名人能具有對抗當權者的勇氣，敢誠實面對問題、敢向政府說違憲、敢對政府說 NO、並堅持做出最正確的決定。

    吳宗憲表示，有些「不專業的法律人，常常講著不專業的話」，而「真正專業的法律人，卻常常在這裡講著專業的謊話」。

    針對113憲判8號判決，要求死刑需各級法院「一致決」，吳宗憲表示，全世界沒有一個國家要求如此，連被提名人林麗瑩主任檢察官亦不否認，卻有立委企圖魚目混珠，說美國陪審團也要求一致決，但陪審團和法官完全是不同的角色，且美國各州即使上訴到聯邦最高法院，判死也根本不須一致決。我國卻連到了最高法院法律審也要一致決，簡直「獨步全球」。

    此外，吳宗憲提到，113憲判8號讓擄人勒贖唯一死刑的兩個殺人犯，可以提起非常上訴，一旦非常上訴成功撤銷原判決，他倆就不再是死刑犯，而是被告。若不符羈押要件就得釋放，就是毫無實務經驗的大法官所捅出來的簍子。

    吳表示，他先前從實務角度提出此一問題，卻被許多民進黨政客及側翼造謠是亂講。這次林麗瑩雖認同他的論點，但僅告訴可以請法院「加速審判」，但現在殺人案件，光被告聲請「精神鑑定」就耗費多時，遑論審判速度更取決在法官個人的訴訟指揮節奏，導致「因人而異」，並非制度的完善。所以林麗瑩雖已意識到問題，仍提不出法制上解決之道。

    吳宗憲說，希望大法官的被提名人能具有對抗當權者的勇氣，敢誠實面對問題、敢向政府說違憲、敢對政府說 NO、並堅持做出最正確的決定，「林麗瑩主任，您做得到嗎？」

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