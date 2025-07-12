籲「下架傅崐萁小弟」 林淑芬、卓冠廷掃街挺雙和罷團

新北市立委林淑芬（右）、市議員卓冠廷（左）與雙和罷團掃街、宣講。（記者羅國嘉攝）

2025/07/12 12:18

〔記者羅國嘉／新北報導〕24席國民黨立委罷免案將在7月26日舉行投票，新北市雙和罷團「倫刪立舒」、「無獻清林」志工今（12）日與民進黨立委林淑芬、議員卓冠廷到中和枋寮市場掃街，林、卓與志工高喊「726同意罷免」，號召民眾出來投票，不過過程中也有民眾當場喊出「不同意罷免」」，現場一度交鋒。

林淑芬表示，此次到中和來是為了罷免國民黨總召傅崐萁的小弟張智倫，要呼籲中和鄉親搶救台灣、民主體制，下架傅崐萁小弟，更高喊「同意罷免」。未料卻有路過民眾則喊「不同意罷免」。

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卓冠廷指出，這就是台灣民主可貴的地方，不論同意或不同意罷免，都應該要保障大家言論的自由、行使憲法權益，但這幾天卻接連遭受太多不必要攻擊，呼籲張智倫、林德福要約束自己的選民不要用暴力行為。

卓冠廷並提出參與此行動的三大訴求，首先是近期罷團遭受暴力事件頻傳。政治人物有責任約束支持者行為，避免暴力擴散，「但這些藍委卻選擇沉默，甚至默許，這樣的行為無疑是在助長不理性的氛圍。」

卓冠廷說，第二是有關張智倫的房產申報問題。卓直言，張智倫2018年購買位於美國的透天房產，現市值逾兩千萬元新台幣，但自擔任立委以來卻從未列入財產申報，涉嫌違規。「如果真的是忘了申報，應該坦承並補件，但目前張智倫團隊對外仍堅稱『已經申報』，與監察院公開資訊顯著不符，應對外說明清楚。」

最後，卓冠廷批評，張智倫延續其父張慶忠十年前「三分鐘通過服貿」的爭議模式，在去年擔任內政委員會成員期間，也曾封鎖會議，排除其他黨立委，強行通過選罷法修正案。「十年前是爸爸搞程序，十年後是兒子重演，這樣的做法難怪民眾要發起罷免。」

雙和罷團志工高舉「726同意罷免」等標語。（記者羅國嘉攝）

雙和罷團志工高舉「726同意罷免」等標語。（記者羅國嘉攝）

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