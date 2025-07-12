726大罷免投票倒數 蘇巧慧、張宏陸等陪罷團「板橋大刪元」掃街

民進黨新北市立委、市黨部主委蘇巧慧今（12）日偕黨籍立委張宏陸等人陪目標罷免藍委葉元之的團體「板橋大刪元」掃街。（記者黃子暘攝）

2025/07/12 12:02

〔記者黃子暘／新北報導〕24件國民黨立委罷免案將在7月26日投票，民進黨新北市立委、市黨部主委蘇巧慧今（12）日偕黨籍立委張宏陸等人陪目標罷免藍委葉元之的團體「板橋大刪元」掃街。蘇巧慧表示，一年半的國會亂象真是夠了，台灣人盼擁有秩序、遵照憲法與法律來立法的國會，做不到，就該被罷免。大刪元副發言人哈維說，藍營近幾週動作只是在穩固基本盤，這段日子罷團感受到民眾支持，這次一定要將葉元之罷免。

葉元之對此反擊，蘇巧慧日前「蹺班」到國外宣傳罷免，不務正業天天搞罷免，「還跑到板橋來侵門踏戶，劣幣驅逐良幣」，不去立法院開會，蘇巧慧才該被罷免；他去立法院查詢蘇巧慧的立院表現，委員會質詢僅37次「慘不忍睹」，不及他117次質詢的三分之一，葉元之批評，這是再次「突顯民進黨放牛班立委要罷免資優班立委的荒謬罷免行為」。

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蘇巧慧、張宏陸攜黨籍市議員廖宜琨、顏蔚慈、石一佑、戴瑋姍、翁震州、彭一書陪同罷團掃街。蘇巧慧表示，除了板橋區民代，非罷區的議員也挺身而出，新北市黨部、議會黨團盼結合新北黨公職力量與公民團體同在，讓2週後的大罷免投票順利「大罷免，大成功」，進而使國會恢復秩序、反共更有力。

針對近幾天葉元之頻找嘉賓助講加強反罷力道，大刪元副發言人哈維說，葉元之這幾週動作只是在穩固基本盤，在街頭這段日子以來，觀察到許多里長、民眾都是支持罷團的。

傳國民黨評估罷免選情變樂觀，連在危險名單的葉元之都救回來了，蘇巧慧對此指出，最後2週國民黨為鞏固自己信心，會釋放一些消息，但人民眼睛雪亮，這1年半的國會亂象真的是夠了，若非國會亂糟糟，大家都有工作，何必這麼辛苦週末一再上街頭宣傳？大眾想要的國會是有秩序、依法進行立法、通過福國利民法案的立法院，做不到就該被罷免，盼726大眾投下同意罷免票。

民進黨新北市立委、市黨部主委蘇巧慧今（12）日偕黨籍立委張宏陸等人陪目標罷免藍委葉元之的團體「板橋大刪元」掃街。（記者黃子暘攝）

民進黨新北市立委、市黨部主委蘇巧慧今（12）日偕黨籍立委張宏陸等人陪目標罷免藍委葉元之的團體「板橋大刪元」掃街。（記者黃子暘攝）

民進黨新北市立委、市黨部主委蘇巧慧今（12）日偕黨籍立委張宏陸等人陪目標罷免藍委葉元之的團體「板橋大刪元」掃街。（記者黃子暘攝）

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