被傳放行撥補台電預算 朱立倫澄清須保證不漲電價才可能討論

國民黨主席朱立倫今日上午出席該黨立委王鴻薇反惡罷松山後援會成立活動。（記者方賓照攝）

2025/07/12 11:46

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席朱立倫日前針對立法院通過特別條例拋出｢各退一步｣說，引發外界「讓步」的聯想，甚至傳出國民黨要放行原本堅絕反對撥補台電公司的1000億預算，朱立倫今日表示，「有人亂講話」，宣稱國民黨要無條件退讓，他所謂的「各退一步」是不再反對特別條例中放進1500億的國防特別預算，至於撥補台電預算必須保證不漲電價，才有可能討論是否補貼台電的問題。

朱立倫今日上午出席該黨立委王鴻薇反惡罷松山後援會成立活動時說，國民黨沒有反對台電，而是反對綠電弊案，反對民進黨錯誤的能源政策，並呼籲民進黨不要再想利用台電員工，因為國民黨最支持台電員工，昨天通過的普發現金1萬元，所有台電員工也能拿得到，國民黨的立場是要打掉弊案，支持台電員工。

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朱表示，普發現金是還稅於民、振興經濟，國民黨立委做對的事情，而且從頭到尾立場一致，原本不應該在這次特別條例中放進的1500億國防特別預算，國民黨原本主張分開，但經他與王鴻薇、國民黨團討論後認為，如果硬要把國防預算拆開，又解釋不清楚，容易被民進黨抹紅不重視國防，所以他才會說「各退一步」，未來國防特別預算分別審查，民進黨政府過去4年已經補貼台電3000億，但台電還是要漲電價，政府沒有反省錯誤的能源政策，還繼續在搞綠電貪污。

朱立倫指出，普發現金並非第1次，兩年前就曾普發6000元，前總統蔡英文當時稱前一年政府超徵3800億，可以拿來刺激疫情後的經濟景氣，今天民進黨卻說普發現金與大罷免有關，去年國民黨就已經在講普發現金，難道去年、前年有在講大罷免嗎？他強調，普發現金就是「還錢於民」，民進黨所謂債留子孫，根本是亂講話。

朱說，現在碰到經濟、關稅戰問題，每一個國家都在拼經濟，民進黨卻認為沒有，眼中只有大罷免，立法院昨通過的特別條例就是因應經濟情勢，但只有民進黨堅持反對。

國民黨主席朱立倫今日上午出席該黨立委王鴻薇反惡罷松山後援會成立活動。（記者方賓照攝）

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