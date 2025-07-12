國民黨基隆市黨部幽靈連署案4人交保 黃帝穎：再次打臉朱立倫法盲

律師黃帝穎。（資料照）

2025/07/12 12:43

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕基隆地檢署偵辦藍營罷免民進黨基隆市議員鄭文婷、張之豪涉嫌造假連署案，11日依偽造文書等罪起訴國民黨基隆市黨部前主委吳國勝、基隆市前民政處長張淵翔等7人。對此律師黃帝穎表示，基隆地檢署起訴國民黨基隆偽造文書案7人，前基隆市民政處長張淵翔和國民黨基隆市黨部主委吳國勝均認罪再次打臉朱立倫法盲。

基隆地檢署偵辦藍營罷免鄭文婷、張之豪涉造假連署案，追出吳國勝涉授意區黨部幹部抄黨員名冊造假，吳國勝為免出現死亡連署遭退件，找來時任民政處長張淵翔非法利用戶役政系統協助罷免；檢方11日依違反個人資料保護法及偽造文書等罪嫌起訴張淵翔和吳國勝等7人。

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全案仍有吳國勝、張淵翔、張金發與游正義等4人在押，法官11日下午6點召開接押庭，法官逐一訊問吳國勝等4人後，晚間9點10分別諭知吳國勝50萬元、張淵翔40萬元、張金發15萬元、游正義15萬元交保，並限制住居。

黃帝穎在臉書PO文表示，基隆地檢署對國民黨基隆罷免二位市議員共偽造文書1063份罷免提議書，起訴7被告，緩起訴8被告，基隆地檢署起訴揭露張淵翔、吳國勝等人均認罪，等於再次打臉朱立倫迄今法盲瞎扯政治追殺。

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