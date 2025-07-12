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    大罷免遭資訊攻防 吳靜怡：半年超過67萬則操弄文本

    IORG發佈報告，主要彙整、分析今年上半年期間提及「大罷免」的華語文本。（記者蘇永耀翻攝）

    IORG發佈報告，主要彙整、分析今年上半年期間提及「大罷免」的華語文本。（記者蘇永耀翻攝）

    2025/07/12 12:09

    蔡百靈／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕大罷免首波投票將至，「台灣資訊環境研究中心」（IORG）最新報告指出，中共官媒藉大罷免事件，散播資訊操弄論述內容，媒體人吳靜怡指出，光是今年元旦到6月底，社群平台上已出現超過67萬則與罷免有關的資訊操弄文本，她質疑我們的社會已在不知不覺中被拉進分裂與冷漠，這些行動就是要破壞民主程序的正當性、製造社會對立，她也直言「這是一場有系統、有預謀的認知作戰！」

    專門研究錯假訊息的「台灣資訊環境研究中心」（IORG）發布最新報告指出，中共官媒藉大罷免事件，強化賴清德、民進黨政府、大罷免支持者及台灣民主負面形象。報告並進一步揭露所謂「大罷免不正當」、「大罷免不可通過」的資訊操弄論述內容、設計技巧、操作戰術。

    吳靜怡在臉書發文指出，今年全台展開的大罷免行動，不只是一次對政客傲慢的集體抗議，更是一場資訊攻防戰。她表示根據台灣資訊環境研究中心（IORG）最新揭露，從今年元旦到6月底，社群平台上已出現超過67萬則與罷免有關的資訊操弄文本，其中大量內容並非來自真實公民對話，而是由假帳號操作、假民調數據與假輿論鋪排構成的「輿論劇本」。

    吳靜怡質疑，如此龐大的內容量，表明不實資訊並非僅限於小眾同溫層，而是滲透到主流數位空間，這種普遍的存在意味著，即使是普通數位使用者也可能接觸到這些非事實的敘事，增加了其潛在影響。

    吳靜怡表示，當你在Threads上看到罷免的「極端言論」、當你在YouTuber看到反罷言論、當你聽到連署志工「收錢、搞鬥爭」，這些有許多都是設計過的，包含群組Line的轉傳訊息。對此IORG報告拆解出六大類假敘事：「政爭說」、「污名說」、「作票論」、「民怨說」、「綠色恐怖說」、「黑手論」，每一種都是為了讓你懷疑罷免的正當性，進而放棄行使你本該有的公民權利。

    吳靜怡也分析，巨大的規模也暗示著在內容生成、資訊傳播和監控這些輿情，投入了大量且持續性的人力和技術，代表這是一場資金充足且組織嚴密的行動。並直言「這是一場有系統、有預謀的認知作戰！」

    吳靜怡說明，假帳號製造極端貼文，引導社群「自我反感」；假民調操弄數字，讓你誤以為「罷免沒希望」；假輿論標籤大罷免參與者是「獨裁」、「綠共」、「綠色恐怖」、「綠衛兵」、「蟾蜍」、「塔綠班」等等，中共官媒和台灣媒體皆有大量使用，透過將對手描繪成非人或極端分子，就是在剝奪其合法性和同情心。

    吳靜怡質疑，我們的社會已在不知不覺中被拉進分裂與冷漠，透過六大資訊操弄戰術：匿名角色扮演、數據製造民意、網紅另開戰場、超譯外國意見、將罷免與民生對立操作、台灣民主倒退論。這些行動的戰略意圖非常明確，就是要破壞民主程序的正當性、製造社會對立，並試圖導引公眾輿論朝特定方向發展。

    吳靜怡也強調，真正危險的不是這些謠言，而是我們的沈默與放棄！吳靜怡提到，資訊戰帶給民主社會的啟示是雙重的，一方面，我們必須認清威權勢力運用資訊武器的現實；另一方面，我們也必須相信民主社會內部蘊含的韌性與自我校正能力。

    吳靜怡在文末也表示，請保護自己心理健康，我們正在面對的是一場資訊戰，不是理念辯論，而是民主與謊言和境外勢力的決戰，而我們手中唯一的，就是那張「罷免同意票」。

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