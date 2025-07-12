批普發現金政策違憲 學者林健正：散財童子背後的政治算計

藍營強行通過普發現金1萬，陽明交大退休教授林健正批是違憲又讓國家重大建設停擺。（資料照，記者洪美秀攝）

2025/07/12 12:16

〔記者洪美秀／新竹報導〕立法院昨天強行通過國民黨所提的普發現金1萬元關稅條例，引發朝野各界不同解讀，國民黨挾國會席次優勢，三讀通過此條例，也遭來批評。陽明交大退休教授林健正說，普發現金如散財童子，但2300億元的真實代價，不僅違憲，也讓國家重大建設停擺，更是政黨惡性競爭的開端。

林健正說，實在想不通每位國民普發1萬元的決策正當性及合理性何在？憲法第70條規定，立法院對行政院所提預算案，不得為增加支出之提議。由立法院提出普發現金的法案顯然違反憲法規定，且違反國家財政紀律。國人看到有位立委在國會殿堂，手持10張千元大票，高舉手臂橫空飛揚，酷似散財童子，此舉止令人感到悲哀。

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林健正說，理性選民須看穿政治算計的包裝，思考這2300億元背後的真實代價，國庫流失2300億元是什麼概念？以台中捷運為例，已通車的綠線建設總經費為593億元，即將動工的藍線總經費高達1615億元。台南捷運藍線一期的建設經費約為393億元，高雄捷運當年的總經費是1814億元。換句話說，2300億元幾乎可建造1個半的高雄捷運系統，或4個台中捷運綠線，又或是近6個台南捷運藍線一期，當然更可以用來建置大新竹地區的捷運網。

理性選民應質疑國民黨的政治動機。這真是為人民福利，還是為政治鬥爭？此時提特別條例，是否別有用心？普發現金的長期影響，國家財政紀律會不會崩壞？政府有餘力推動重大建設嗎？恐怕是惡性競爭的開端。

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