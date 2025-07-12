刪除撥補台電1千億 許宇甄：民進黨要讓全民埋單才可恥

國民黨立委許宇甄。（許宇甄辦公室提供）

2025/07/12 11:06

〔記者劉宛琳／台北報導〕立法院昨天三讀通過「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」，刪除撥補台電1千億元預算，並普發現金每人1萬元，引發綠營撻伐。國民黨立委許宇甄直言，民進黨玩弄能源政策造成台電累計虧損超過4500億元，卻要編特別預算由全民埋單，國民黨團不同意這種無恥行徑，因此才會將其刪除。

許宇甄表示，民進黨政府提出撥補台電1千億元，號稱要「救電力」、「挺員工」，實際上根本不是在照顧基層員工，更不是為了穩定供電，而是拿全民納稅錢來填補民進黨自己種下的錯誤政策苦果，是要拿人民血汗錢變相補貼綠能業者、權貴財團及綠友友。

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許表示，民進黨若真的關心台電虧損，首要之務應是檢討錯誤的能源政策，而不是挖東牆補西牆，試圖用1千億元來掩蓋綠能政策造成的結構性虧損。

許宇甄指出，台電的虧損與綠能發電占比呈正相關。2015年綠能僅佔4%，台電淨賺618億元；到了2021年綠能占比上升至6%，但在核一、核二廠逐步停機下，利潤銳減至224億元；2022年俄烏戰爭引爆國際燃料價格，綠能占比提升至8.2%，虧損瞬間暴增至2272億元；如今2024年，綠能占比已達14%，核電全數關閉，即使電價三度調漲，仍無法止住虧損黑洞，累積虧損已突破4500億元。這不是單純的經營問題，而是能源政策完全錯誤的代價。

許宇甄認為，造成台電龐大虧損不是因為基層員工，而是來自民進黨高層對能源政策的盲目堅持。民進黨政府真有心要照顧台電基層員工，不應拿撥補虛名誆騙大眾，而應在115年度預算中編列合理加薪與福利計畫，讓真正辛苦的勞工獲得實質待遇改善。反之，那些在能源政策上幾乎沒有任何績效、卻薪資豐厚的台電高層主管，他們的薪資一毛錢都不該增加。

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