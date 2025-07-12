國民黨普發一萬條例過關 尹立：對下一代的掠奪

罷韓四君子尹立質疑藍白普發一萬元特別條例是對下一代的掠奪。（翻攝臉書）

2025/07/12 11:48

〔記者王榮祥／高雄報導〕國民黨版普發1萬元特別條例三讀過關!罷韓四君子之一的前高市文化局長尹立提醒，普發萬元不是福利，是債留子孫的政治短視，沒有財源、沒有目標的撒幣，是對下一代的掠奪。

尹立從法治面分析，這作法是踐踏預算制度、破壞民主憲政，不僅沒行政部門提出完整財源與執行機制，更未經合理評估、未有法源依據、未進行政策規劃，就直接強行通過追加預算的附帶決議，嚴重踰越立法權。

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他進一步指出，從邏輯面上更是沒有目標、沒有條件、沒有配套，純粹撒錢，尤其現階段經濟並沒衰退、何需普發？財源從哪來也沒交代清楚，等於強迫政府「自己想辦法」，是不負責任的立法亂政。

尹立形容這是用納稅人的未來換反罷免選票的現在，或許1萬元對許多民眾來說很誘人，尤其在物價高漲的時候，但最終還是全民買單，是以短期爽感換長期痛苦。

更荒謬的是這並非理性公共討論後的全民共識，而是國民黨與民眾黨為討好選民、掩蓋自身荒唐行徑的政治買票手段，這筆錢不是給民眾的支持，而是收買民意的工具。

他痛斥藍白聯手普發1萬元，是對法治的踐踏、對政策理性的侮辱、對民眾情感的操弄，公共資源不是糖果，不是誰叫得大聲就能分，這樣的政治文化，只會讓台灣走向失控與崩解，台灣需要一個負責任的國會，而不是一個只會發錢買票的藍白政客集團。

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