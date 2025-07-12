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    嗆大罷免 連勝文：「熊」、「鳥」出來亂搞 都是「陰溝老鼠」

    國民黨副主席連勝文。（資料照，記者方賓照攝）

    國民黨副主席連勝文。（資料照，記者方賓照攝）

    2025/07/12 13:54

    〔記者施曉光／台北報導〕國民黨副主席連勝文今日上午出席國民黨立委王鴻薇反惡罷松山後援會成立大會時表示，賴清德總統想要百分之百的極權，台灣絕不允許出現「土皇帝」，他並把王鴻薇等國民黨立委比喻為「專門獵捕『吸血鬼』的『獵人』」，民進黨被擋財路於是反撲，找一些「陰溝裡的老鼠」用假消息欺負不同意見的人，如果大家不能容許這些「禽獸」霸凌別人，726就一定要出來投下不同意票。

    連勝文表示，監督與制衡很重要，現在「五權」民進黨就佔了90%，監督與制衡的力量只剩下10%，但賴清德總統卻想要百分之百的極權，台灣不允許出現「土皇帝」。

    連勝文說，王鴻薇唯一做錯的事情，就是認真監督、揭弊，他並比喻王鴻薇等國民黨立委就是「專門獵捕『吸血鬼』的『獵人』」，民進黨被擋財路就反撲，還找一些「熊」、「鳥」出來亂搞，這些人都是「陰溝裡的老鼠」，以假消息欺負不同意見的人，所以這次的大罷免完全沒有道理，只是想要罷免掉阻擋他們利益的人。

    連勝文還問現場群眾，能否容許這些「禽獸」霸凌別人？他說，如果不能，726大家就一定要出來投票，國民黨就能夠過關。

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