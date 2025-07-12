楊双子伴侶罷免宣講遭攻擊 施暴婦人被依多項罪嫌送辦

蘇姓婦人被移送法辦。（記者鄭景議翻攝）

2025/07/12 10:25

〔記者鄭景議／新北報導〕知名台灣作家楊双子的伴侶賴庭荷，昨日在新北中和街頭參與罷免宣講活動時，遭一名不滿言論的73歲蘇姓婦人當街攻擊，臉部與手部受傷，隨後警方依現行犯當場逮捕施暴者，並依傷害、強制、恐嚇、公然侮辱及違反選罷法等罪嫌移送地檢署偵辦。事後賴庭荷已透過社群平台報平安，表示已完成筆錄並赴醫院驗傷。

楊双子去年以《臺灣漫遊錄》榮獲第75屆美國國家圖書獎翻譯文學類大獎，成為台灣首位獲此國際殊榮的創作者。其伴侶賴庭荷昨在罷團宣講時遭受無端攻擊，賴庭荷在社群平台threads上面表示「在當罷團志工時被打了，已經在警局做好筆錄，急診驗傷完畢。謝謝大家關心」。但很顯然心情未輕易平復，凌晨又發文「凌晨5:22我很累但睡不著……」。

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昨日下午5時許，當時罷免團體正在新北市中和區四號公園前舉牌與政策宣講，一名蘇姓婦人不滿活動內容，上前與50歲賴庭荷發生激烈口角。在賴舉起手機蒐證過程中，蘇姓婦人突然動手搶奪手機並揮打其臉部與右手，並強行推擠造成明顯傷勢。警方指出，受害人當場受到驚嚇，情緒一度崩潰。

巡邏中的中和警分局安平派出所警員林政緯與蔡宗勳見狀立刻上前制止，並依法將施暴者逮捕。所幸現場未進一步擴大衝突，秩序隨即恢復。

這起事件也是雙和地區3日內第2起針對罷免志工的攻擊行為。7月9日晚間，市議員張嘉玲與其志工團隊在永和宣講時，亦遭反對人士辱罵、搶麥克風並拉扯，造成張嘉玲及3名志工輕傷。

對於接連發生的暴力事件，中和警分局強調，警方執法立場中立，民主社會應理性表達立場，呼籲民眾尊重言論自由、拒絕暴力，共同維護社會秩序與公民參與的正當權利。

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