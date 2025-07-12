大罷免資訊操弄戰 IORG建議「1要4不要」

IORG提出行動建議「1要4不要」。（記者蘇永耀翻攝）

2025/07/12 10:56

〔記者蘇永耀／台北報導〕大罷免首波投票將至，專門研究錯假訊息的「台灣資訊環境研究中心」（IORG）最新報告揭露所謂「大罷免不正當」、「大罷免不可通過」的資訊操弄論述內容、設計技巧、操作戰術。IORG並提出行動建議：「1要4不要」。提醒民眾判斷訊息內容針對的「對象」、意欲為其塑造的「形象」。

報告指出，首先，要留意接收訊息內容是否呼應中共世界觀，是否以資訊操弄宣稱「大罷免不正當」、「大罷免不可通過」，是否包含「民調數據」、「外國專家」、「外媒報導」，是否利用人類思考慣性增加可信度。尤其應嚴格檢驗任何宣稱基於民調的說法，以「透明度」、「研究設計」、「推論過程」判讀民調可信度。

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同時，IORG指出，外國學者、專家、政治人物發言、新聞影片常被片面引用、變造（「超譯」、不符原意的影片字幕），用於提高論述可信度、立場正當性，或被用於代表該國立場（「美國人士=美國立場」）。應嚴格檢驗任何宣稱引用外國學者、專家、權威人士的說法，確實查證原始來源。

IOGR強調，不要相信、不要散播「作票」謠言、陰謀論。相關資訊操弄論述已再次出現，於投票日前、投票結束後可能出現更多論述。報告說，台灣是成熟的民主國家，投票、開票過程公開透明。任意宣稱「作票」（指控中選會、選務人員、特定政黨......）或傳播相關謠言、陰謀論，不僅腐蝕公眾對選舉公正、民主制度的信任，也可能觸法。

其次，IOGR指出，不要相信「政治、非政治」「罷免、個人權益」二元對立的「零和論述」。各項資訊操弄論述之中，數項宣稱大罷免通過就一定會對民生、區域和平穩定造成負面影響，二者之間並不存在必然因果關係，也沒有論述內容所暗示「得此必失彼」的「零和」關係。尤其中共及其協力者過去經常利用物價、民生物資缺乏、戰爭恐懼，借民生、國防議題攻擊台灣政府、貶低台灣主體性，包括宣稱台灣政府（執政黨）「只顧罷免、不顧民生」、「罷免通過、就會戰爭」。

報告提醒，Threads為大罷免輿論「主戰場」，有不少刻意引發情緒、激化對立的可疑帳號，可能收到惡意行為者控制。應根據帳號貼文內容、行為判斷其真實性。可疑帳號的目的是擾亂、破壞網路公共討論，不要與之爭論、不要回應其提問，節省時間，保護自己的個人資訊。事實上，匿名Threads帳號可能是機器人，可能由敵對勢力、公關公司、協力者（受雇者）控制，可能挪用他人真實資訊，或以AI生成意欲營造的人物設定。

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