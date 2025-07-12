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    藍喊救風災卻砍千億撥補 綠營人士：與10萬台電人為敵

    立法院院會昨三讀通過國民黨團提出規模5450億元「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」，民進黨團舉牌反對普發現金。（資料照）

    立法院院會昨三讀通過國民黨團提出規模5450億元「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」，民進黨團舉牌反對普發現金。（資料照）

    2025/07/12 10:13

    〔記者陳政宇／台北報導〕立法院會昨天（11日）三讀通過5450億元特別條例，未納撥補台電的1000億元，卻加碼2350億元用以普發現金1萬元。對此，民進黨黨政人士批評，各地仍有颱風災情尚待恢復，國民黨遇到災害時要找台電，需要撥補時卻寸步不讓，與全國超過10萬名台電員工、眷屬、包商為敵，一心拖垮台灣。

    因應美國關稅政策，行政院提出規模4100億元的「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例草案」，預算包括國土安全韌性1500億元、經濟支持方案930億元、社會支持面向1670億元（含撥補台電1000億元）。但國民黨團為了普發現金，增加2350億元，並扣除撥補台電預算，將規模提高到5450億元。

    對此，黨政人士批評，即便罷免投票將於26日登場，以傅崐萁為首的國民黨立委們在選區要不是鞠躬哈腰，就是躲起來賭人民健忘，現在以為人民忘了過去毀憲亂政的惡行，又在國會變本加厲，竟刪除撥補台電1000億元預算。

    該人士痛批，這還是在颱風剛離開、各地仍有災情待修復的同時，可見國民黨一心拖垮台灣，背後究竟是什麼因素？值得國人深思。

    他進一步說明，撥補台電是全國工總也認同並支持的方針，國民黨立委要電的時候找台電，災害的時候找台電，需要撥補台電時卻寸步不讓，與全國超過10萬名台電員工、眷屬、包商作對，並靠著普發現金轉移罷免焦點，以為「買票有用」的思維，讓人不敢恭維。

    對於國民黨加碼2300億元預算，黨政人士提到，普發現金1萬元不只無法促進消費，還掏空國庫，預期支出遠高於撥補台電，不只是假監督，更是拿納稅人心血替被罷免藍委買票，「國庫通黨庫，一向高喊財政紀律的民眾黨竟也跟進，『小草』吞得下去嗎？」

    該人士強調，近年民進黨中央執政、地方城市治理上才是真的做到財政紀律，國民黨只要撒幣、毫無願景擘畫雖不意外，但仍然無奈。他說，今日一早已有面臨罷免的藍委在議場拿著紅包袋擺拍，實在讓人誤以為時光回到20年前，哭笑不得。

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