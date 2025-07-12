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    中官媒狂打抹黑「大罷免不正當」 IORG報告揭操弄手段

    IORG發佈報告，主要彙整、分析今年上半年期間提及「大罷免」的華語文本。（記者蘇永耀翻攝）

    IORG發佈報告，主要彙整、分析今年上半年期間提及「大罷免」的華語文本。（記者蘇永耀翻攝）

    2025/07/12 10:37

    〔記者蘇永耀／台北報導〕大罷免首波投票將至，專門研究錯假訊息的「台灣資訊環境研究中心」（IORG）最新報告指出，中共官媒藉大罷免事件，強化賴清德、民進黨政府、大罷免支持者及台灣民主負面形象。報告並進一步揭露所謂「大罷免不正當」、「大罷免不可通過」的資訊操弄論述內容、設計技巧、操作戰術。

    IORG發佈長文報告，主要彙整、分析今年上半年期間提及「大罷免」的華語文本（包含影音逐字稿）。其中，中共官媒宣稱大罷免由賴清德及民進黨政府主導，是不尊重選舉結果呈現的民意、撕裂台灣社會的政治鬥爭，顯示「綠色恐怖、獨裁」本質。

    另方面，報告指中共官媒形塑大罷免支持者為偏激的「青鳥、黑熊、蟾蜍」、是受民進黨鼓動、政治狂熱的少數民眾。相較於台灣媒體，中共官媒更常使用具貶抑性的「側翼」說法指稱罷免團體，否定罷免團體的自主性，強化罷免團體、大罷免運動由民進黨主導的印象。

    IORG歸納中共官媒及台灣媒體提及大罷免文本，列舉6項常見批評大罷免及支持者的說法，包括：「獨裁」、「綠共」、「綠色恐怖」、「綠衛兵」、「蟾蜍」、「塔綠班」。而台灣媒體偏好「獨裁」、「綠共」，旺中、TVBS、聯合則是最常使用「綠色恐怖」連結大罷免的國內媒體。

    報告認為，全國各地由公民發起的罷免連署具有強烈草根公民運動色彩，許多反對大罷免的論述將大罷免扭曲為「執政黨主導、奪權、獨裁的政爭」，是一種偏離實情、否定公民自主性、帶有陰謀論色彩的資訊操弄。

    另外，報告指出，中共官媒提及罷免的傳播熱度最高峰落在4月29日國民黨「戰獨裁」集會後，以及6月20日中選會公告24位國民黨立委罷免案成案。而中共官媒放大反罷免名嘴言論，提及前10名嘴立場多數反罷免、「館長」陳之漢是唯一網紅，民眾黨主席黃國昌名列政治人物第5。

    中共官媒最常提及的區域立委前10名之中，有7位是面臨第三階段罷免的國民黨立委王鴻薇、徐巧芯、傅崐萁、羅智強、葉元之、賴士葆、李彥秀。

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    專門研究錯假訊息的「台灣資訊環境研究中心」（IORG）報告指出，中共官媒藉大罷免事件，強化賴清德、民進黨政府、大罷免支持者及台灣民主負面形象。（記者蘇永耀翻攝）

    專門研究錯假訊息的「台灣資訊環境研究中心」（IORG）報告指出，中共官媒藉大罷免事件，強化賴清德、民進黨政府、大罷免支持者及台灣民主負面形象。（記者蘇永耀翻攝）

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