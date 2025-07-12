蔣萬安陪賴士葆腳踏車掃街 賴數度大幅偏移險撞蔣

國民黨立委賴士葆（左）與台北市長蔣萬安（右）及多位議員12日在文山區騎自行車進行車掃反罷免，過程中兩車差點發生擦撞。（記者廖振輝攝）

2025/07/12 09:46

〔記者甘孟霖／台北報導〕726大罷免投票倒數兩週，台北市長蔣萬安今（12日）至文山區，陪同國民黨籍立委賴士葆進行腳踏車隊掃街。不過，由於掃街過程中時常需要單手騎車向支持者揮手，賴士葆也數度出現向左右大幅偏移狀況，幾次差點就跟蔣萬安相撞。

蔣萬安會前受訪表示，很高興再度來到文山區幫賴士葆面對罷免，今天來到文山區特別親切，他大學唸的是政大，這附近都很熟悉，過去賴士葆在地方深耕許久，問政表現、地方服務深受鄉親肯定，這麼優秀的立委要被罷免完全沒道理，希望多宣傳讓賴士葆留在立院。

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他也提到，昨天看到立院三讀通過普發現金1萬元，這是基層民眾都很期待的事情，立法院從很早以前就已經開始討論，也是賴士葆堅持讓民眾可以拿到1萬元，可以刺激消費、帶動景氣，尤其在美國關稅衝擊下，國民黨希望給予民眾、勞工及中小企業相關的支持。

賴士葆補充，過去4年政府稅金超收1兆8千億元，還債事實上只用到3千多億，這筆錢並不需要舉債，這是還錢於民，去年經濟成長率4%、稅收成長率8%，很多學者也主張要還稅於民，這是好事情。

聯訪後，賴士葆、蔣萬安以及大安、文山區多位國民黨籍議員楊植斗、李柏毅、耿葳及曾獻瑩開始自行車隊掃街，由於需要頻繁向民眾揮手，必須單手騎車，賴士葆也數度出現左右大幅橫移狀況，幾次差點就跟蔣萬安相撞。

蔣萬安（右二）、賴士葆（左三）今騎腳踏車車掃，會前接受聯訪。（記者甘孟霖攝）

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