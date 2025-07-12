「嘉人義起」民團組機車隊 北上相挺護國大遶境

「嘉人義起」公民團體昨到台中支援護國大遶境。（曾奕豪提供）

2025/07/12 09:35

〔記者王善嬿／嘉義報導〕24名國民黨立委罷免案7月26日投票，公民團體發起「護國大遶境」行動，嘉義地區雖然不是藍委罷免選區，一群嘉義青年組成「嘉人義起」機車隊，昨天到台中參與護國大遶境，向全國人民展現跨縣市公民團結的力量。

「嘉人義起」機車隊成員昨天穿著亮綠色背心，在遶境隊伍中十分引人注目，台中鄉親得知前來支援的，是非罷免選區的嘉義人，直呼「令人感動」。

請繼續往下閱讀...

「嘉人義起」發起人曾奕豪說，丹娜絲風災造成嘉義縣市多處斷水斷電，凸顯國會刪減預算問題，包括部分災區原規劃的台電電纜地下化工程、農業救助相關預算，都因此受影響，當民生基礎建設與人民救命錢被當作政治角力籌碼，受害的不只是地方，更波及全國人民日常生活與安全，面對與人民利益背道而馳的立委，不分縣市都應站出來支持罷免，這不僅是地方的行動，更是守護國家與民主價值的責任。

曾奕豪表示，「嘉人義起」團隊接下來投入關懷丹娜絲颱風災區情形，尤其嘉縣海區部分區域還在斷水、斷電、無網路狀態，年輕人因在外打拚無法即時返鄉，許多長輩獨自面對困境，他們將號召志工協助探視家園、關心長輩、回報狀況，讓嘉人朋友安心。

非罷免選區的嘉義青年，組「嘉人義起」機車隊，響應護國大遶境。（曾奕豪提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法