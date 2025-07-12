伴侶當罷免志工遭攻擊受傷！楊双子提告、曝事件始末

作家楊双子的伴侶賴庭荷，昨驚傳在當罷免志工期間突遭攻擊，今晨楊双子也發文分享事件始末，透露雖然先前已有做好心理準備，但因為「攻擊超出想像」，施暴者不顧警察就在一旁，還施行連續性暴力，讓賴飽受驚嚇。（圖擷自臉書）

2025/07/12 09:59

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕作家楊双子的伴侶賴庭荷，昨驚傳在當罷免志工期間突遭攻擊，今晨楊双子也發文分享事件始末，透露雖然先前已有做好心理準備，但因為「攻擊超出想像」，施暴者不顧警察就在一旁，還施行連續性暴力，讓賴飽受驚嚇。她也透露已在律師陪同下提告傷害、強制、公然侮辱及違反選罷法，攻擊者也已被移送地檢署。

綜合媒體報導，作家楊双子的伴侶賴庭荷昨驚傳遭到攻擊，據指她傍晚在永和4號公園舉牌宣傳罷免，卻突然遭到情緒激動的男子攻擊，手機、麥克風都被搶走。這項消息傳出也引發外界嘩然。

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楊双子今晨在臉書發文報平安，除了感謝事件發生後接到的許多關心及援助，同時也透露，她與賴庭荷參與罷團陸戰已經有大半年時間，相當清楚知道陸戰志工可能遭遇到的一切攻擊，不過昨日遭遇一名年長婦人的攻擊，賴庭荷飽受驚嚇，並指「這是因為這次的攻擊超出想像」。

楊双子說明，該名年長的婦人路過即靠近志工，持續以高聲威嚇，由於秘錄器有限，賴庭荷為此開啟手機錄影紀錄，不料婦人立刻轉向並出手攻擊，連帶使賴庭荷的手機與頭戴式麥克風皆撞擊臉部。在賴庭荷因攻擊受傷之後，婦人進一步以雙手拉扯賴的右手，似是想要搶奪手機，明確對賴庭荷構成一定程度的脅迫與行動限制。

楊双子強調，「同一時間地點，現場有兩名穿著制服的男性警員。包含庭荷在內的罷團志工，都想不到在這種情形下，這位年長婦人竟然會施行連續性的暴力傷害行為」。

楊双子也指出，無論是在當下，或者在警局，都有聽見這位年長婦人的部分言論，婦人認定賴庭荷是「民進黨的」，並抱怨「民進黨怎麼可以罷免在野黨」、「他們又沒有做錯事」等。對此楊双子也重申「罷免團體都由公民組成，請相信我們的罷免行動是基於愛而不是恨」。

楊双子強調，她與賴庭荷都是一介公民，不但不是民進黨員，而且支援罷免活動都是自掏腰包。對於很多攻擊者自以為是正義之師，也自認為攻擊罷團志工是一種正義之舉，她也重申「這是完全錯誤的理解」。

楊双子也直言，「罷團志工不是民進黨催得動的。罷團志工不是金錢催得動的。九成以上的罷團志工行事低調，顯示罷團志工也不是鎂光燈催得動的。這個事實，請反對方的朋友們務必要看清楚」。

針對被罷免的國民黨立委，楊双子也表示，「我必須說，他們就是有做錯事，才會有數千、數萬公民站到街頭當志工，才會簽出一百二十萬張罷免連署書。」、「他們的支持者對立場不同的罷團志工施行暴力，已經接連多起，並且遭到提告，但他們置若罔聞，好像跟他們毫無干係」。楊双子為此也提問「如果你們支持的是國民黨，請你們此刻稍微自私地評估一下，他們是值得你們承受這些代價的嗎？」

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當罷團志工突遭攻擊！作家楊双子伴侶賴庭荷回應了

楊双子發文全文如下：

20250711我的妻子賴庭荷小姐於街頭宣講時遭受攻擊記事

先報平安：我們已在晚間9點左右完成警局筆錄、急診驗傷、律師陪同提告傷害、強制、公然侮辱及違反選罷法，並知悉攻擊者於今晚移送地檢署。事情發生以來的時間拉得有點長，請見諒我們許多訊息回覆不即時，但基本都已沒有大礙，很感謝大家的關心。

大家好，我是楊双子。

我的妻子賴庭荷小姐參與罷團陸戰已經有大半年時間，相當清楚知道陸戰志工可能遭遇到的一切攻擊，包含但不限於刻意逼近、言語羞辱、物理傷害等等，但是今天（7/11）遭遇一名年長婦人的攻擊，她仍然飽受驚嚇。

這是因為這次的攻擊超出想像——庭荷遭受攻擊的時候，這個街角包含她在內有六名志工，同時有兩名穿著制服的警員在側。這是暴起的攻擊，導致沒有人來得及反應。

這位年長的婦人路過即靠近志工，持續以高聲威嚇，使志工們同時心生警惕。秘錄器有限，庭荷故而開啟手機錄影紀錄，不料婦人此時立刻轉向並出手攻擊庭荷，連帶使庭荷的手機與頭戴式麥克風皆同樣撞擊臉部。在庭荷因攻擊受傷之後，婦人進一步以雙手拉扯庭荷的右手，似是想要搶奪庭荷的手機，明確對庭荷構成一定程度的脅迫與行動限制。

容我再強調一次：同一時間地點，現場有兩名穿著制服的男性警員。包含庭荷在內的罷團志工，都想不到在這種情形下，這位年長婦人竟然會施行連續性的暴力傷害行為。

而無論是在當下，或者在警局，我們都有聽見這位年長婦人的部分言論——婦人認定庭荷是「民進黨的」，並抱怨「民進黨怎麼可以罷免在野黨」、「他們又沒有做錯事」。這讓我們深感遺憾，必須重點重申：

『罷免團體都由公民組成，請相信我們的罷免行動是基於愛而不是恨』

庭荷與我都是一介公民，不但不是民進黨員，而且支援罷免活動都是我們自掏腰包（包含我去參與罷團發起的座談活動都是無酬義講）。

我們發現很多攻擊者都自以為是正義之師，也自認為攻擊罷團志工是一種正義之舉。這是完全錯誤的理解。

舉例來說，他們非常喜歡問志工「你收多少錢？」，而當志工反問「那你收多少錢」的時候會理直氣壯地說「我又沒收錢！」——雙方顯然溝通不良，不過至少有一點可能有交集，那就是我們兩邊都沒收錢。

如果反對罷免的攻擊者相信自己是基於正義才行動，那我想請這些人也要同時相信，2025年，現在此時當下的台灣，就是有那麼一大群公民基於對台灣這塊土地的熱愛、基於我們對國會亂象的理解，奮不顧身地加入罷團擔任志工。

罷團志工不是民進黨催得動的。罷團志工不是金錢催得動的。九成以上的罷團志工行事低調，顯示罷團志工也不是鎂光燈催得動的。

這個事實，請反對方的朋友們務必要看清楚。

罷團志工站出來倡議罷免，就是因為愛。因為愛，不惜站在街頭遭受風吹日曬雨淋人禍的種種苦難。志工們想要守護同樣在台灣這塊土地上的人們，卻反過來遭受同塊土地上不同立場的人們的攻擊，但是因為愛，依然在齒冷心碎之後，決心繼續前行。

罷團志工不是「民進黨的」。這個事實，請務必看清楚。

至於「他們（進入第三階段罷免的國民黨立委）又沒有做錯事」？我必須說，他們就是有做錯事，才會有數千、數萬公民站到街頭當志工，才會簽出一百二十萬張罷免連署書。

他們當然有做錯事。他們在國會裡做的錯事可以自行google，但這裡我要說的並不只是國會裡的事情，而是對所有公民更切身的事情——他們的支持者對立場不同的罷團志工施行暴力，已經接連多起，並且遭到提告，但他們置若罔聞，好像跟他們毫無干係。他們既不勸告自己的支持者避免暴力衝突，也不曾在支持者遭受提告的時候施予法律援助。他們放任自己的支持者自生自滅。

我想鄭重地向這些施行暴力的人們提問：罷團志工並不是支持民進黨，而是因為支持我們內心中的價值，所以我們願意承受這些代價。相對的，你們是支持著什麼呢？如果你們支持的是國民黨，請你們此刻稍微自私地評估一下，他們是值得你們承受這些代價的嗎？

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本貼文最主要的目標是報平安，內心想說的話卻依然長長一篇。這是我的老毛病，請大家包涵見諒。

與報平安同樣重要的事情是想要表達感謝。今天（7/11）事件發生後我與庭荷接獲許多電話與訊息的關心，避免掛一漏萬，在此無法一一唱名，然而我們由衷地謝謝今天所有來電聯繫、伸出援手的每一位朋友。

特別向今天陪同我們的許幼林律師致謝。

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圖片：我與庭荷在永和耕莘醫院急診大樓

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