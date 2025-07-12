分析藍白癱瘓政府手段！沈伯洋：先窮台，再統一

立法院11日舉行院會審查議案，朝野立委舉海報表達訴求。（資料照）

2025/07/12 11:58

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨立院黨團昨（11日）表決，通過《因應國際情勢強化經濟社會及民眾消費韌性特別條例》，當中包括普發現金1萬元，但撥補台電1000億元則予以保留。對此民進黨立委沈伯洋分析藍白如何癱瘓政府的招術，直言禮拜五的傍晚，看著他們歡呼的臉龐，台灣的未來，在笑聲中被拍賣。

沈伯洋在臉書PO文表示，如何癱瘓政府？第一招，藍白先修財劃法，把中央政府的錢搬到地方，藍營執政縣市優先。每年3700億；第二招，看到政府還是有辦法運作，所以砍你2000億，再凍你1400億。被罵了之後趕快先解凍，反正年底再凍就好；第三招：發現政府還有一點存款可以因應，叫政府把所有的錢拿出來，給全台灣人民一人一萬。順便再砍台電1000億。

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沈伯洋指出，共產黨的招，先窮台，再統一，只是沒有想到執行的根本不是共產黨，行政院要依法行政，但法律是立法院制定；如果立法院只要做了什麼，行政院都要執行，那這個國家只要有立法院就好，這就是為什麼憲法規定有一些權責是在行政院，不在立法院。

沈伯洋續指，編預算就是行政院的權責。這也是為什麼以前行政院的確有為了振興經濟而發現金的措施，但這個不是立法院發動的，然而，那麼簡單的，小學生都應該要知道的憲政分際，台灣人花了30年建立的行政立法分際，從去年開始蕩然無存。變成立法最大，傅崐萁黃國昌最大。

沈伯洋直言，禮拜五的傍晚，看著他們歡呼的臉龐，台灣的未來，在笑聲中被拍賣。

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