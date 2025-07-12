與「大安強強滾」合體掃市場 張雅琳：把親中、不適任立委趕出立法院

罷免大安區藍委羅智強的「大安強強滾」與民進黨立委張雅琳合體，在龍泉市場掃街。（記者董冠怡攝）

2025/07/12 09:33

〔記者董冠怡／台北報導〕罷免大安區藍委羅智強的「大安強強滾」今與民進黨立委張雅琳合體，一早深入鄰近捷運台電大樓站的龍泉市場掃街，沿途發送面紙及罷免原因彩色文宣給攤商及菜籃族，多數民眾禮貌性婉拒或收下都有，態度低調，少數人嗆聲罷團「助紂為虐」、「社會亂源」，另有年長者質疑支持「不同意罷免」的人，是否欠缺明辨是非的能力。

張雅琳表示，拒絕中配六改四，讓中國人來台灣洗人口、使用健保，非常嚴重，香港已經示範了，726一定要出門投下「同意罷免」，把親中、不適任的立委趕出立法院，台灣需要的是心中有台灣的立委，才能守護下一代，呼籲多多幫忙拉票，共同替台灣的未來打拚。

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一行人在市場掃街時，不少買菜的婆媽叔伯或年輕人選擇婉拒或默默收下致謝，繼續忙碌手邊的作業；零星攤商碎念抱怨「一大早來這邊吵」、民眾喊聲「亂花十億納稅錢，不同意罷免」，甚至近身指責罷免行動是「助紂為虐的社會亂源」、「守護台灣就不要罷免」，罷團則試圖以說理方式化解尷尬，「罷免是民主的權利，尊重不同看法」。

仍有部分菜籃族好奇駐足停留，聆聽志工說明為何要罷免的緣由，紛紛點頭表示了解，還有路人舉手比讚、為同意罷免加油，其中一名灰髮男子直言，「如果有明辨是非的能力，不可能支持會偽造連署的政黨，黑白做才叫惡霸，我幫你們宣傳同意就對了！」也會出席18日在大安森林公園舉行的民主晚會。

有年長者質疑，支持「不同意罷免」的人，是否欠缺明辨是非的能力。（記者董冠怡攝）

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