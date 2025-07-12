當罷團志工突遭攻擊！作家楊双子伴侶賴庭荷回應了

作家楊双子的伴侶賴庭荷昨驚傳遭到攻擊，據指她傍晚在永和4號公園舉牌宣傳罷免，卻突然遭到情緒激動的男子攻擊，手機、麥克風都被搶走。（圖擷自threads）

2025/07/12 09:14

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕作家楊双子去年底以《臺灣漫遊錄》榮獲第75屆美國國家圖書獎翻譯文學大獎，成為台灣第一位獲此殊榮的創作者。昨日卻傳出其伴侶賴庭荷在擔任罷團志工時突然遭到攻擊，後續賴庭荷也透過社群「報平安」，並表示已到警局作筆錄以及到醫院驗傷。

綜合媒體報導，作家楊双子的伴侶賴庭荷昨驚傳遭到攻擊，據指她傍晚在永和4號公園舉牌宣傳罷免，卻突然遭到情緒激動的男子攻擊，手機、麥克風都被搶走。這項消息傳出也引發外界嘩然。

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昨晚賴庭荷也透過threads發文「報平安」，她表示「已經在警局做好筆錄，急診驗傷完畢。謝謝大家關心」，並提到楊双子也陪在她旁邊，希望外界不用擔心。

不過今晨5點多賴庭荷再度發文表示「凌晨5:22我很累但睡不著」，該文也引來許多網友關心「我懂！被攻擊的那晚，我也是很難入眠。讓自己好好休息很重要」、「加油，希望一切安好」，也有人建議「好好休息，不要太勉強自己，很多人會一起努力堅守防線」、「可以去廟裡拜拜，求個心安」

周軒也在臉書發文指出，「剛剛得知一個令人悲憤的消息。知名台灣作家楊双子的太太，在永和幫罷免團體宣講時，遭到不明人士攻擊毆打」，他強調「台灣的女兒，不過就是行使公民的權力，就要被這樣對待嗎？最近的壞消息實在夠多了」。

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