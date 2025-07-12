批羅明才掏千元鈔票「羞辱人」 李忠憲：聯想到西門慶

國民黨立委羅明才語出驚人地說，一萬塊就是「10個一千、100個一百、1000個十塊」，相關影片被剪輯貼上網路，網友聽得一頭霧水。（資料照）

2025/07/12 11:55

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕立法院院會昨三讀通過國民黨團提出規模5450億元「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」，預計今年10月底前普發現金1萬元。國民黨立委羅明才昨在立院發言時更掏出10張千元鈔票當場點鈔，引發外界議論，成大教授李忠憲質疑，羅明才透過這樣的方式來羞辱人，把「錢」變成了一種「你只能拿著被施捨」的表演。不過他也重申，一萬塊並不是什麼驚人巨款，「台灣人若要在意這一萬塊被數來寶羞辱，最後結局恐怕也好不到哪去」。

羅明才昨日在立院發言時，掏出10張千元鈔票，現場點鈔喊「1、2、3、4、5、6、7、8、9、10」之後說：「一萬塊就是10個一千，一萬塊就是100個一百，一萬塊就是1000個十塊。」強調大家都需要這一萬塊錢，爭議舉動引發外界議論。

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李忠憲在臉書發文指出，「羅明才那一段表演：手上拿了一萬塊，在那裡甩甩甩，一邊像數來寶那樣子唱：『1萬就是10個1000，然後一張一張拿出來：12345678910。1萬就是100個100元，12345678910 …100，1萬就是1000個10元12345678 …一直到1000』，用這樣的方式來羞辱人」。

李忠憲對此質疑，「金額不大，羞辱很大」，並指「許多朋友都氣炸了」。不過這個情景讓他想到的金瓶梅裡面的西門慶，並指小說中西門慶也是拿出一錠一錠的銀子，用來羞辱武大郎、潘金蓮和李瓶兒。

李忠憲強調，一萬塊並不是什麼驚人巨款，但羅明才的動作和語氣把「錢」變成了一種「你只能拿著被施捨」的表演。和西門慶給武大郎幾兩銀子一樣，重點不是金額，而是把人看得有多低。

李忠憲指出，「台灣人會為這一萬塊就不去大罷免嗎？西門慶最後的下場是怎樣？」、「眼見他起朱樓，眼見他宴賓客，眼見他樓塌了」，他強調「台灣人若要在意這一萬塊被數來寶羞辱，最後結局恐怕也好不到哪去。人心要值多少錢，才不被人拿著鈔票唱羞辱曲？」

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