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    首頁　>　政治

    國民黨強行通過普發現金 周軒批：為自己的政治生命透支人民未來

    立法院院會11日三讀通過「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」，國民黨團大合影喊還稅於民。（資料照）

    立法院院會11日三讀通過「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」，國民黨團大合影喊還稅於民。（資料照）

    2025/07/12 08:53

    蔡百靈／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕立法院院會昨三讀通過國民黨團提出規模5450億元「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」，預計今年10月底前普發現金1萬元。政治工作者周軒質疑，這筆錢是需要舉債的，他批評國民黨「透支未來」，並質疑「望著電視上台電弟兄為了救災，在路邊累到鋪紙箱睡著的樣子。我多希望我這1萬元能夠換他們的裝備好一點。但國民黨把這樣的機會剝奪了。只為了救他們自己的政治生命」。

    周軒在臉書發文諷刺「傅崐萁們又大勝利了」。他質疑國民黨再一次逼迫中央政府把這筆錢撒給全民，並酸「1人1萬元，王鴻薇們認為她們成功的幫人民爭取了『還稅於民』。但徐巧芯們沒有告訴你，這筆錢真的要發，是需要舉債的」。

    周軒批評，「國民黨沒有經過我們同意，逕自向未來幫我們每個人預支了1萬元。我們還不能說不」。他也直言，「望著電視上台電弟兄為了救災，在路邊累到鋪紙箱睡著的樣子。我多希望我這1萬元能夠換他們的裝備好一點，公司有經費把電線下地，這樣他們就不必冒著危險在風雨中爬高，只為了搶救每一盞失去的光明」。

    周軒砲轟，「但國民黨把這樣的機會剝奪了。只為了救他們自己的政治生命」。他也呼籲，「我們要奪回拒絕透支未來的權力。我們要把心腸惡毒，看到台電弟兄搶修照片，居然說這是在情勒的牛煦庭們，趕出立法院」，他也在文末強調「大罷免絕對必須要成功！」

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