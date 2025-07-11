新竹雙罷啟動罷免客廳會 市議員劉康彥：再拉1人就成功

新竹雙罷啟動罷免客廳會，市議員劉康彥稱只要5萬多名連署人，每人至少再拉1人同意罷免就會成功。（劉康彥提供）

2025/07/11 23:34

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市雙罷免（涉貪停職市長高虹安、國民黨立委鄭正鈐）三階投票26日舉行，新竹雙罷團體近期展開罷免客廳會，深入市民家中客廳，跟市民談為何要罷免高虹安與鄭正鈐，市議員劉康彥說，依照中選會規定，罷免高虹安與鄭正鈐分別需要8萬7689及8萬8652張同意票，且同意票數要大於不同意票等兩個門檻，呼籲參與二階連署的5萬多市民，每人只要再拉1人投下同意罷免，就能雙罷成功，改變新竹。

劉康彥提到，罷免是《中華民國憲法》賦予中華民國國民的權利，凡經地方選委會、中選會查對名冊無誤且符合門檻，都是合法合規，具正當性、具民意基礎的罷免案。因此，絕對不會是「惡罷」。他與辦公室主任林士凱從今晚開始啟動罷免客廳會活動，深入大家的家中，跟市民聊聊為什麼要投「同意罷免」。

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他也提醒市民，罷免案要通過的門檻，根據《選罷法》規定，要同時符合兩個條件：第一，「同意」票數要多於「不同意」，且「同意」票數需達原選舉區選舉人總數四分之一以上，因此新竹市的雙罷案，罷免鄭正鈐的⾨檻至少要有8萬8652張同意票，罷免⾼虹安⾨檻至少要有8萬7689張同意票。而新竹雙罷二階連署書，各有5萬多份，只要這5萬多位市民，每個人至少再說服1個人，並在7月26日出來投下「同意罷免」，就有機會改變新竹。

接下來，他與林士凱會陸續辦罷免客廳會，呼籲市民兩票都同意，讓新竹重開機。

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