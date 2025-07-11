為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    3天內第2起！新北雙和罷團遭襲 女志工臉部掛彩手腕受傷

    蘇女攻擊雙和罷團賴姓女志工。（記者鄭景議翻攝）

    蘇女攻擊雙和罷團賴姓女志工。（記者鄭景議翻攝）

    2025/07/11 22:49

    〔記者鄭景議／新北報導〕新北雙和罷團繼9日發生志工被辱罵拉扯事件後，今日下午再次爆出衝突，73歲蘇姓婦人不滿罷免宣講活動，竟當街動手攻擊志工，導致賴姓女志工臉部與手部受傷，中和分局警方依現行犯將蘇女逮捕，全案依傷害、強制、恐嚇、公然侮辱及違反選罷法等罪嫌，移送新北地檢署偵辦。

    事件發生於今（11日）下午5時許，地點位於新北市中和區4號公園前，罷團正進行舉牌宣講時，蘇女不滿罷團宣講上前爭吵，其中50歲賴姓女志工拿起手機蒐證，蘇女憤而大聲斥罵，並試圖搶奪手機。雙方拉扯過程中，賴女遭蘇女揮打臉部與右手，並被緊抓手腕造成受傷。賴女因突遭攻擊，當場感到驚嚇且心生畏懼。

    中和警分局表示，安平派出所巡佐林政緯與警員蔡宗勳當時正好執勤，立即上前制止蘇女行為，並依現行犯將其帶回偵辦，所幸現場並未進一步擴大肢體衝突，秩序亦迅速恢復。

    據了解，這是短短三天內，雙和地區發生的第二起針對罷免志工的攻擊事件。9日晚上在永和民樂街與員山路口，市議員張嘉玲與志工團隊也在宣講時遭反對人士辱罵、搶麥克風與拉扯，造成張嘉玲與三名志工受傷。張嘉玲當時嚴正譴責暴力，並強調這是對台灣民主與公民運動的嚴重傷害。

    對此，中和警分局重申，警方執法將秉持中立，民主社會應理性表達立場，呼籲民眾尊重言論自由，拒絕暴力，共同維護社會秩序與公民權利。

    賴女被移送法辦。（記者鄭景議翻攝）

    賴女被移送法辦。（記者鄭景議翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播