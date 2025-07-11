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    晚會助講曝台僑最想罷誰 八炯：徐巧芯、羅廷瑋

    護國大遶境會師政論晚會，民眾高呼「大罷免、大成功。」（記者黃旭磊攝）

    護國大遶境會師政論晚會，民眾高呼「大罷免、大成功。」（記者黃旭磊攝）

    2025/07/11 21:47

    〔記者黃旭磊／台中報導〕反共護台志工聯盟在台中發起護國大遶境，台中六區罷團代表及民進黨台中市議會黨團副召集人張芬郁率領勇腳團，今晚走到帝國製糖廠台中營業所，與三立新台灣加油晚會大會師，神秘嘉賓八炯爆料，稱上週至北美洲宣講，台僑社群最高票是罷免藍委徐巧芯，第二高票就是羅廷瑋，「不用擔心，大罷免一定大成功。」

    反共護台志工聯盟、民進黨多位議員與民眾高呼「罷免投同意，反共更有力」口號，進入政論晚會會場，作家苦苓、民進黨立委王義川、罷團代表莫莉、立院榮譽顧問陳柏惟、前民眾黨中央委員張益贍及國民黨前發言人蕭敬嚴等人，依序宣講，現場氣氛熱絡，民眾數度高呼「大罷免、大成功」口號展現高昂士氣。

    擔任神秘嘉賓的八炯於熱烈掌聲中登台，八炯說，趕到美國及加拿大宣講，拜託海外長輩及留學生支持罷免，「遇到的台灣人，都說要回來投票」，最高票是罷免徐巧芯，第二高票就是羅廷瑋，北美地區僑胞是有投票權，「罷免羅廷瑋有投票權的，不用擔心大罷免一定大成功。」

    陳柏惟則戲稱，自己立委做了1年10個月被罷免，國民黨「學弟」若被罷免任期只有1年6個月，我們就是學長、學弟要按照梯次來排名被罷免立委名單。

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