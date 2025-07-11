為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    蔣萬安、王鴻薇夜市掃街 遇嗆大罷免大成功

    台北市長蔣萬安（中）、藍委王鴻薇（左三）今早才一起站路口，不到12小時，晚上又到遼寧夜市掃街。（記者董冠怡攝）

    台北市長蔣萬安（中）、藍委王鴻薇（左三）今早才一起站路口，不到12小時，晚上又到遼寧夜市掃街。（記者董冠怡攝）

    2025/07/11 21:20

    〔記者董冠怡／台北報導〕台北市長蔣萬安、藍委王鴻薇今早才一起站路口，不到12小時，又齊聚遼寧夜市掃街，團隊也立刻穿上「還稅於民」、「領現金、反惡罷」背心陪同，有帶小孩的爸爸對普發現金一萬元通過喊讚，零星民眾嗆聲「大罷免大成功」，反罷團隊火速反擊「大罷免大失敗」。

    二人途經之處不少民眾爭相合影，「不同意罷免」看板舉牌者適時巧妙地融入背景，有支持者說，「一定要支持，還要拉票」、「我們家9票一定都挺你！」「鴻薇加油！」「要監票！防止有心人士亂搞」，還有人表示今天正好返台準備投票。

    有牽著孩子的爸爸對普發現金一萬元通過喊讚，王鴻薇對小朋友說，「你也有一萬塊！」過程中一名女子嗆聲「大罷免大成功」，離去前連講多次，反罷免團隊火速反擊「大罷免大失敗！」雙方隔空對喊，幸未起衝突。

    蔣萬安表示，距離七二六只剩最後不到二週，希望大家一定要出門投下「不同意罷免」，看到很多民眾反應熱烈、說她在立法院表現很好，且今天在國會剛通過普發現金一萬元，大家都很高興，覺得這是應該的。

    王鴻薇指出，現在受到美國貿易戰經濟衝擊的同時，希望藉由普發現金一萬元刺激經濟、刺激消費，讓所有的服務業業績蒸蒸日上，大家賺大錢、大賺錢。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播