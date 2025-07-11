批中市區3藍委傅隨親中 苦苓：罷免成功 我就留辮子

作家苦苓參加三立電視台今晚在台中市的「新台灣加油，台灣開講」表示，廖偉翔、黃健豪及羅廷瑋這3人是傻瓜，跟著傅崐萁連署很多違反台灣民主的法案，3人罷免成功，他就留辮子。（記者廖耀東攝）

2025/07/11 21:21

〔記者蘇金鳳／台中報導〕距離罷免投票倒數，三立電視台今晚在台中市的「新台灣加油，台灣開講」，吸引眾多民眾到場，對於民眾黨立院總召黃國昌拍影片力挺台中市市區3個國民黨立委廖偉翔、黃健豪及羅廷瑋，指3人沒有貪污、沒有違法，為何要罷免，作家苦苓表示，這3人就是傻瓜，跟著傅崐萁連署很多違反台灣民主的法案，如降低中配取得身分證年限，討厭黃國昌、傅崐萁、翁曉玲就要罷免這3人，而且3人罷免成功，他就留辮子。

苦苓說，台中人看是非，該稱讚就稱讚、該罵就罵，他對台中市非常有信心。黃國昌錄影片支持中市市區3個國民黨立委，說這3人沒有貪污、沒有違法，為何要罷免？這3人沒有違法沒有貪污，但是這3人是傻瓜，因為他們參與傅崐萁的親中法案連署。

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苦苓表示，如連署要降低中配取得身分證的6年改為4年，提案要讓金門馬祖成為自由貿易區，就是幫中國洗產地、要害死台灣等違反台灣民主的提案。

苦苓指出，陳柏惟為中二選區達到三階投票門檻而理光頭，但他是滿清人，若中市市區3個國民黨立委成功罷免，他就留辮子表示慶祝。

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