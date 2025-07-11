罷免倒數衝刺 台中6罷團喊話選民投同意票

台中6個罷團呼籲選民勇敢投下同意罷免票。（記者蔡淑媛攝）

2025/07/11 20:16

〔記者蔡淑媛／台中報導〕大罷免投票進入倒數衝刺階段，台中六個罷團中二、三、四、五、六、八今天在政論節目晚會分享收集第一、二階連署書的艱難與辛苦，面對第三階投票在即，反罷方大量投入行政資源、金錢攻勢，呼籲選民勇敢投下同意罷免票。

中二罷團發言人、顏寬恒表弟林宣宏表示，中二選區幅員廣大，在不到百名志工的努力下成功通過二階連署，非常辛苦；中三罷團發言人則表示，國人付立委楊瓊瓔薪水，她卻在做里長的事，在立院更是「傅隨」組織、投票部隊，必須罷免不適任藍委。

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中四罷團發言人凡璽則說，藍委廖偉翔來自政治世家，有雄厚的政商關系與資源，中四罷免情形並不樂觀，需要大家的支持；中五罷團台灣衣美局早上剛打完點滴，趕來參加晚會，強調藍委黃健豪一路以來非常親中，更是連勝文與盧秀燕的子弟兵，呼籲7月26一起下架罷免不適任又親中的藍委。

中六領銜人呱呱指出，羅廷瑋在台中對鄉親賣乖、裝親切，卻在立院毀憲亂政，是台中表現最差、最誇張的藍委；中八選區罷免領銜人廖芝晏則呼籲大家勇敢出來投票，七月廿六日罷免中四、五、六選區立委，中二、三、八選區待投票日期明確，一起下架不適任立委。

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