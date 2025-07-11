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    中國海警「暗船」又來了！從大膽島闖金門海域 海巡監控驅離

    中國海警再啟「暗船」行動闖入金門海域，金門海巡隊持續監控、驅離。（金門海巡隊提供）

    中國海警再啟「暗船」行動闖入金門海域，金門海巡隊持續監控、驅離。（金門海巡隊提供）

    2025/07/11 19:48

    〔記者吳正庭／金門報導〕海巡署金馬澎分署指出，中國海警船10日以關閉船舶自動識別系統（AIS） 的「暗船」行動闖入我金門限制水域，今天又有4艘中國海警船以暗船方式闖入金門，海巡隊派出巡防艇全程併航監控後，予以驅離。

    金馬澎分署指出，下午接近3點，中國編號「14608」、「14527」、「14609」及「14513」4艘海警船再度關閉AIS，以暗船方式編成縱隊，自金門大膽南邊侵入我限制水域，一路由西向東航行，金門海巡派遣4艘巡防艇併航驅離，中國海警船下午5點駛離。

    海巡署金馬澎分署說，近期中國海警船有別以往全程開啟AIS入侵的模式，改以關閉AIS的「暗船」手段遂行侵擾目的；我方海巡除強化監偵效能，監控海面目標動態，為防止此類暗船行動，已將勤務前推部署，以有效辦識目標，並於第一時間做出反應。

    海巡署說，中國海警自去年2月至今已襲擾金門海域79次，不斷以灰色地帶手段侵擾我國，近期更多次以暗船方式，突襲我國水域，測試我方勤務反應的意圖明顯，金馬澎分署及第12巡防區持續以全天候高強度監偵、反應及部署能力，全力捍衛國家主權及確保國家安全。

    中國海警再啟「暗船」行動闖入金門海域，金門海巡隊持續監控、驅離。（金門海巡隊提供）

    中國海警再啟「暗船」行動闖入金門海域，金門海巡隊持續監控、驅離。（金門海巡隊提供）

    中國海警「暗船」闖入金門海域，金門海巡隊持續監控、驅離。（金門海巡隊提供）

    中國海警「暗船」闖入金門海域，金門海巡隊持續監控、驅離。（金門海巡隊提供）

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