災民要求國軍清理家園總統回絕？總統府批《中國時報》惡意扭曲

第四作戰區官兵協助麻豆地區農民回收落果。（國防部提供）

2025/07/11 19:24

〔記者蘇永耀／台北報導〕總統府發言人郭雅慧表示，針對《中國時報》報導，誣稱總統今（11日）於台南七股勘災「回絕災民要求國軍清理家園」一事，該報導明顯惡意誤導。事實上，不僅風災以來，國軍即投入台南等地協助救災迄今，總統於七股勘災時，也在現場向辛苦的國軍感謝打氣，相關歷程各家媒體都有影音報導、直播畫面呈現。

郭雅慧，《中國時報》罔顧事實，惡意扭曲，除了無視新聞倫理，對辛苦投入救災國軍更是非常不公平。

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郭雅慧指出，國軍展開「漢光41號演習」實兵演練的同時，國防部就已經檢討兵力，支援地方政府，全力投入包括嘉義、台南等受災嚴重地區的救災復原工作，希望協助民眾早日恢復正常生活。另中區後備指揮部也動員嘉義竹崎鄉後備軍人輔導中心，協助災後復原工作，總統更多次在勘災時表達對國軍的感謝。

郭雅慧說，該報導以移花接木手法誣稱總統指「不能什麼事情都靠國軍」，還原現場情況是回應災民提出「希望國軍進入家中清理家園」時，總統回應提醒國軍依規定不得進入民宅，該建議有執行為難之處，總統更進一步提及希望民力也要加入救災，因為台灣面臨著區域軍事擴張威脅，亦常遇颱風或地震等天然災害，不能只由國軍應處，因此賴總統上任後立即推動全社會防衛韌性，就是要落實民間力量應對災難，強化災後的快速復原能力，讓中央與地方政府以及民間三股力量可以有應對災害、自救的能力，強化韌性。

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