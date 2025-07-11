普發現金提覆議、釋憲？吳思瑤：尊重政院 必要的政治表態

民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤。（記者李文馨攝）

2025/07/11 19:55

〔記者李文馨／台北報導〕立法院會今天三讀通過國民黨團所提的「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」，匡列特別預算經費上限為5450億元，並明定每人普發現金1萬元。民進黨團幹事長吳思瑤說，黨團支持行政部門提出覆議與否的決定，同時強調，循往例，提出覆議和釋憲應當是不得已、也必須做出的政治表態。

吳思瑤表示，非常遺憾，藍白再度聯手暴增政府預算支出，從行政院歲計賸餘的4100億元，到需要用舉債、債留子孫的5450億元。她指出，民眾黨版本雖未突破4100億元上限，但在國民黨議案表決時，每條都採取默許通過的方式，藍白聯手的本質再次呈現在國人面前，民眾黨依舊是國民黨最好的掩護者。

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吳思瑤說，這個增加政府支出、涉及違法違憲、債留子孫、舉債發現金救罷免的議案，已經被三讀通過，這個逾越憲法授權、侵犯預算權、行政權，一再增加政府支出的違憲法案，「民進黨團尊重行政院提出覆議案與否的決定」。

吳思瑤提到，若循往例，對於這種立法權片面增加政府預算支出，且這次暴增了1000多億元的規模，這嚴重侵害財政紀律、破壞國家財政，黨團支持行政部門提出覆議與否的決定，覆議案之後，循憲法救濟程序是否提起釋憲，依舊尊重行政部門的決定。

吳思瑤指出，過去一年，在野黨的違憲亂政，已經有諸多類似的肉桶法案、錢坑法案，行政部門都會採取覆議，乃至於釋憲，黨團都予以尊重。

吳思瑤強調，行政立法之間會磋商整個條文對國家財政的影響層面，以及後續窒礙難行的部分，他們會經過充分溝通後，決定覆議、釋憲提起的時間點，或是何時提起或不提起，「但循往例，提出覆議和提出釋憲應當是不得已、也必須做出的政治表態，因為我們要捍衛憲法，我們要捍衛財政紀律」。

民進黨團舉牌反對普發現金。（記者塗建榮攝）

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