隱匿海外置產未申報 雙和罷團：張智倫應知所進退

本報獨家踢爆國民黨新北立委張智倫妻子海外置產未申報，圖為雙和罷免團隊的廉恥主視覺。（雙和罷團提供）

2025/07/11 19:17

〔記者俞肇福／新北報導〕國民黨籍中和區立委張智倫妻子彭涵於美國加州置產，今天（11日）被本報記者獨家踢爆，張智倫未於「公職候選人財產申報表」及「公職人員財產申報表」中揭露；推動罷免張智倫的雙和罷團對此表達嚴正譴責，並痛批張「失信於民，知廉恥者應知所進退」。對於新聞中揭露張智倫妻子彭涵於美國置產的相關報導，以及雙和罷團的指控，張智倫僅透過助理簡短回應「已申報」。

雙和罷團指出，對於擁有百億資產的建商世家，若無國籍身分的問題，在海外置產原非罕事，人民不會苛責，然而，問題的核心並非房產本身，而是張智倫做為現任立委，竟選擇隱匿事實、違法不報，踐踏誠信與法治，嚴重損害中和選民對公職人員的信任。

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罷團說，罷免並非要攻擊國民黨或其立委，而是希望國民黨找回廉恥；再者，張智倫身為立法委員，在法律之前，更應該做為人民表率。雙和罷團嚴正警告，若為疏忽未報，顯示立委行政能力低落、難以勝任國會監督重任，若為刻意隱匿，則已涉嫌違法，毫無擔任民代的資格。

罷團表示，中和需要的，是能為人民做表率的立委，而不是不敢面對真相、用謊言掩蓋錯誤的政客。罷團重申，這一次罷免並非針對政黨，而是對失職立委的民主問責行動；呼籲張智倫立刻出面公開說明並道歉，擁有海外資產不是罪，但說謊與違法則是不可原諒的失德行為。

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