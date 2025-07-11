曹興誠、「葉霸」週末台中助罷 藍白合體護藍委拚場

726罷免投票倒數兩週，多個罷團明台中合辦「反共護台總動員」晚會，邀請多位重磅嘉賓站台開講。（罷團「敲羅行動」提供）

2025/07/11 19:43

〔記者蘇孟娟／台中報導〕大罷免三階投票倒數兩周，選前倒數第2個黃金週末12日晚間「罷免決戰中台灣」！公民團體集結台中市舉辦「反共護台總動員」晚會，有聯電創辦人曹興誠、花蓮教師「葉霸」到台中助陣，喊話民眾合力下架不適任藍委；國民黨陣營則推出「反惡罷拚經濟」造勢晚會，除「燕子」台中市長盧秀燕、「禿子」立法院長韓國瑜合體外，民眾黨主席黃國昌也將同台，藍白合為藍營立委護盤。

台中市罷免國民黨立委羅廷瑋的中六區罷團「敲羅行動」指出，隨罷免三階投票進入倒數計時，台中市罷免藍委包括，羅廷瑋及中四區廖偉翔、中五區黃健豪等3人，均列入首波7月26日罷免投票之列，選前倒數計時，明（12日）逢選前黃金週末，各地公民團體合力到台中出擊，盼號召民眾支持大罷免。

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罷團指出，除白天有「護國大遶境」續在台中市各區車掃號召民眾外，「閩南狼」陳柏源聯合中部罷免團隊、民主種子、全面罷免協會、好民文化協會共同發起「反共護台總動員」晚會，7月12日晚上6點起，在台中水安宮前廣場登場，並有重磅嘉賓包括曹興誠、花蓮「葉霸」老師葉春蓮、「台灣鷹爸」徐柏岳、網紅「八炯」、及人氣創作者「阿美」等人，均將出席向選民喊話，籲民眾合力反共護台，罷免背棄選民、配合極權、親中媚共的藍委，7月26日務必投下「同意罷免」票。

國民黨則由「戰鬥藍」發起人趙少康發動，12日晚間6點在台中洲際棒球場「迷你蛋」推出「拚經濟、反惡罷，再愛我一次」晚會，包括「藍軍一姊」盧秀燕「燕子」，將與「禿子」韓國瑜同台，另黃國昌也會到場「藍白合」支持藍委，另有趙少康、網紅「館長」等人，全力為台中市藍營立委護盤，號召民眾26日投下「不同意罷免」，終結大惡罷。

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