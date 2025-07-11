日本外相岩屋毅當面向王毅關切中國對台軍演 外交部表達歡迎

外交部。（資料照）

2025/07/11 19:29

〔記者方瑋立／台北報導〕日本外務大臣岩屋毅10日在與中國外交部長王毅會談中，當面強調台海和平穩定對日本及國際社會至關重要，並關切中國對台軍演及在日本周邊、東海的片面擴大軍事動向；外交部今（11）日對此表達歡迎，並承諾我國將持續強化自我防衛能力。

岩屋毅10日出席馬來西亞東協外長會議期間，與王毅舉行雙邊會談，會談中強調台海和平穩定對日本及國際社會至關重要，中國在台灣周邊的大規模軍事演習已與此背道而馳；另重申反對任何企圖以武力或脅迫手段片面改變現狀的舉動，並嚴正關切中國在日本周邊及東海片面擴大海空軍事動向等行徑已造成區域情勢動盪惡化。

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外交部今天指出， 中國屢次藉故升高對台脅迫與軍事恫嚇，對台海及區域安全構成嚴重挑戰，已引發國際社會高度關切。近年日中舉行雙邊會談時日方多次直接表達高度關切台海及區域安全，包括2024年10月寮國東協系列峰會期間的「日中領袖會談」、11月亞太經濟合作（APEC）會議期間的「日中領袖會談」，以及今（2025）年3月東京「日中外長會談」等，彰顯日本對中國「言所當言」，堅定支持台海和平穩定的一貫立場。

外交部歡迎國際社會持續採取具體行動維護台海安全，並承諾今後台灣也將持續強化自我防衛能力，並與理念相近國家緊密合作，共同致力守護國際社會的民主、和平與繁榮。

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