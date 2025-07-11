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    張智倫稱已申報卻無美國房產 「這規定」認定是最新申報資料

    國民黨立委張智倫是新科立委，在去年3月「就職申報」並經監院7月公告後，一直到今年11月才須再次「定期申報」，因此去年申報已是目前最新且唯一的申報資料。（圖取自政府公報網）

    國民黨立委張智倫是新科立委，在去年3月「就職申報」並經監院7月公告後，一直到今年11月才須再次「定期申報」，因此去年申報已是目前最新且唯一的申報資料。（圖取自政府公報網）

    2025/07/11 18:44

    〔記者方瑋立／台北報導〕國民黨立委張智倫遭爆涉財產申報不實，妻子彭涵2018年6月購入美國加州獨棟住宅，並未見於申報資料中，張智倫辦公室回應稱「已申報」。不過，據查「公職人員財產申報法」規定，由於張智倫初任立委，他在去年3月「就職申報」後，一直到今年11月才有每年「定期申報」義務，換言之，監察院「廉政專刊」第254期中，即是張的最新申報資料。

    本報稍早獨家踢爆，張智倫夫妻涉嫌財產申報不實，張妻彭涵2018年6月在美國加州購入一戶現價值約台幣2500萬元至2900萬元的獨棟房產，且目前被課徵「非自住」稅率，疑已轉作出租或其他投資用途，相關資料皆未見於張智倫去年3月的財產申報中，對此，張智倫辦公室僅以「已申報」簡略回應。

    不過，經查詢，據監察院規定，每年定期申報時間為11月1日至12月31日，但根據「公職人員財產申報法」第3條規定，由於張智倫為本屆新科立委，去年3月已辦理「就職申報」並經監院7月公告，當年度毋須再次定期申報，今年11月才有再次「定期申報」義務。

    因此，張智倫在監察院「廉政專刊」第254期中，去年3月申報、7月公告的「破億男」身家，即是他最新財產申報資料，在今年11月前皆不必再次申報，除非已主動或受裁罰後向監院提出「補正」。

    另據前述法規，公職人員應申報財產包括不動產、船舶、汽車及航空器；以及一定金額以上之現金、存款、有價證券、珠寶、古董、字畫及其他具有相當價值的財產，以及債權、債務或事業投資，且配偶及未成年子女所有的前述財產，應一併申報。若不動產、船舶、汽車及航空器是申報日前5年內取得者，也應申報期取得價額。

    若故意隱匿財產為不實申報，可處新台幣20萬元以上400萬元以下罰鍰。

    根據監察院規定，公職人員每年定期財產申報時間為11月1日至12月31日。（圖取監察院網站）

    根據監察院規定，公職人員每年定期財產申報時間為11月1日至12月31日。（圖取監察院網站）

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