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    罷呂玉玲辦街講小蜜蜂 「大罷免民主專車」關鍵時刻挺進桃園催票

    罷免立委呂玉玲團隊今在平鎮新勢公園辦街講小蜜蜂，多位民進黨籍桃園市議員及新北市議員顏蔚慈（舉布條中間者）站台。（記者黃政嘉攝）

    罷免立委呂玉玲團隊今在平鎮新勢公園辦街講小蜜蜂，多位民進黨籍桃園市議員及新北市議員顏蔚慈（舉布條中間者）站台。（記者黃政嘉攝）

    2025/07/11 18:48

    〔記者黃政嘉／桃園報導〕大罷免第一波7月26日就要投票，桃園市第五選區「罷呂清玲」罷免立委呂玉玲團隊今天下午在平鎮區新勢公園舉辦街講小蜜蜂，邀議員劉仁照、張肇良、魏筠、黃瓊慧及新北市議員顏蔚慈助講，眾人齊呼「罷免是愛、守護後代，大罷免，大成功」催同意票；女力護國計畫「大罷免民主專車」LED宣傳車也首度在三階時刻於桃園現身，為大罷免催出更多同意票。

    顏蔚慈說，她來平鎮區助講特別有意義，這裡軍公教、眷村人口相當多，藍委呂玉玲背棄忠貞新村孤軍的反共精神，藍白聯手刪凍國防預算984億元；另外，行政院推出《因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例草案》，國民黨今午還在討論國土安全防護計畫1500億元要不要解凍，至今不肯悔改，呼籲大家7月26日投同意票罷免。

    黃瓊慧說，桃園6區好不容易克服一、二階提議、連署的辛苦過程，順利進入第三階段不記名投票，最後倒數時刻，民進黨公職選擇與公民同行，這次由公民團體發起的大罷免行動，從去年青鳥運動開始，許多民眾看到藍白立委與中共互相唱和，毀憲亂政，簡直要把台灣賣掉，呼籲桃園鄉親一起與公民、民進黨同行，一同「桃」汰6區藍委。

    女力護國計畫「大罷免民主專車」LED宣傳車首度在三階時刻於桃園現身，為大罷免催出更多同意票。（記者黃政嘉攝）

    女力護國計畫「大罷免民主專車」LED宣傳車首度在三階時刻於桃園現身，為大罷免催出更多同意票。（記者黃政嘉攝）

    罷免立委呂玉玲團隊今在平鎮新勢公園辦街講小蜜蜂，民進黨籍桃園市議員黃瓊慧（左1）、魏筠（右2）、劉仁照（右1）及新北市議員顏蔚慈（左2）宣講。（記者黃政嘉攝）

    罷免立委呂玉玲團隊今在平鎮新勢公園辦街講小蜜蜂，民進黨籍桃園市議員黃瓊慧（左1）、魏筠（右2）、劉仁照（右1）及新北市議員顏蔚慈（左2）宣講。（記者黃政嘉攝）

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