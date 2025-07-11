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    英前國防大臣：民主國家 應都要成台灣的好朋友

    陸委會主委邱垂正日前接見英國前國防大臣、現任國會議員威廉森，雙方就兩岸及區域情勢交換意見。（陸委會提供）

    陸委會主委邱垂正日前接見英國前國防大臣、現任國會議員威廉森，雙方就兩岸及區域情勢交換意見。（陸委會提供）

    2025/07/11 16:13

    〔記者鍾麗華／台北報導〕陸委會主委邱垂正日前接見英國前國防大臣、現任國會議員威廉森，雙方就兩岸及區域情勢交換意見。邱垂正感謝威廉森議員在過去擔任英國國防大臣時，極有遠見地重視印太區域安全議題，以及長期以來展現對台灣的堅定支持。威廉森則說，民主國家應該都要成為台灣好朋友。

    陸委會今天發布新聞稿指出，威廉森議員在會中表示，睽違17年再次訪台，看見台灣在各方面的成長，在世界局勢中也扮演更重要的角色，而台灣是良善的一方，民主國家應該都要成為台灣好朋友，共同抵禦獨裁政權，並在不同領域持續深化彼此的合作。威廉森議員此次受邀來台參加論壇座談，並公開表示，在其國防大臣任內，下令英國皇家海軍艦艇通過台灣海峽，雖招致北京抗議，但仍堅定反制、嚇阻霸凌者的行動，也是挺台的具體作為。

    邱垂正表示，兩岸關係複雜、敏感、微妙和關鍵，不僅攸關台灣人民的生存以及台灣未來的發展，台海的和平與穩定更是全球安全與繁榮不可或缺的一環，我政府致力維護台海和平穩定現狀的努力未曾改變，希望兩岸能在相互尊重、對等尊嚴及不預設任何政治前提下進行對話交流。

    邱垂正強調，我們對和平有理想，但不會有幻想，面對中共對台複合性的威脅與挑戰，政府也會全力落實賴總統所揭示的「和平四大支柱行動方案」，強化經濟、社會與安全的韌性，並與英國等理念相近國家深化合作，共同守護民主、自由、人權、法治等普世價值。

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