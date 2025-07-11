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    卓榮泰彰化勘災兩度90度鞠躬 拜託在野黨勿刪台電1000億預算

    行政院長卓榮泰2度鞠躬，拜託在野黨不要刪掉撥補台電的1000億元預算。（記者顏宏駿攝）

    行政院長卓榮泰2度鞠躬，拜託在野黨不要刪掉撥補台電的1000億元預算。（記者顏宏駿攝）

    2025/07/11 15:54

    〔記者顏宏駿／彰化報導〕行政院提出4100億元「強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」，國民黨團今（11日）召開黨團大會，打算刪除其中撥補給台電的1千億元預算。對此，行政院長卓榮泰今天在彰化勘災時兩度90度鞠躬，希望國民黨、民眾黨團，以國人、災民為念，不要刪除台電預算。

    卓榮泰說，颱風帶來極大的災害，大家看到台電的員工為了搶修復電，冒著風雨，不分晝夜，戴著頭照燈吃便當，還有一整排的台電員工整天掛在電線桿上為全國的人民修復電線。

    卓榮泰表示，立院的在野黨團打算刪除政院對台電的補助1000億元，這真的會愧對台電同仁。這幾天許多國民黨、民眾黨的同仁都要求台電趕快復電，行政院也秉持同樣的精神，回饋、服務。台電同仁冒著辛苦、危險，搶修復電，真的不要讓我們愧對他們。

    他說，此時此刻台電同仁仍冒著危險工作，他願意深深一鞠躬，拜託在野黨要支持這1000億的台電預算，如果把這1000億刪了，真的愧對沒日沒夜搶修復電的台電同仁。

    他表示，他要感謝在野黨，讓政府有充足人力、物力和經費，協助農友們獲得最佳、最快的服務，也讓全國人民的生活趕快恢復正常。現在青年願意返鄉從農，遇到災害，如果政府無法用政策來協助他們，以後的年輕人將對回鄉從農感到卻步。他再次呼籲在野黨，此時此刻要以國家為念，支持行政院對台電的1000億預算。

    卓榮泰到芭樂田勘災。（記者顏宏駿攝）

    卓榮泰到芭樂田勘災。（記者顏宏駿攝）

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