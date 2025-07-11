立院今拼特別條例刪1000億撥補 卓揆：愧對辛苦的台電同仁

立法院會今天排定處理因應關稅特別條例草案，預計下午5時逐條表決。行政院長卓榮泰表示，他願意深深一鞠躬，拜託在野黨團支持1000億元的台電撥補。（資料照，行政院提供）

2025/07/11 15:26

〔記者鍾麗華／台北報導〕立法院會今（11）日排定處理因應關稅特別條例草案，預計下午5時逐條表決，行政院長卓榮泰在彰化勘災時表示，4100億元特別條例的表決，在野黨團提出要把台電的1000億元刪除掉，「我們真的會愧對台電的同仁」；他願意深深一鞠躬，拜託在野黨團支持1000億元的台電撥補。

卓揆指出，這幾天很多地方都還停電停水，台電同仁是在路邊整排，晚上利用頭的照燈，坐在路旁吃便當，還有昨天一張照片，台電的同仁是掛在電線桿上，一根一根的電線桿，一條一條的電線，在為全國的人民修復電線、恢復電力。

請繼續往下閱讀...

卓揆說，4100億元特別條例表決，在野黨團提出要把台電的1000億元刪掉，「我們真的會愧對台電的同仁」。這幾天，很多國民黨、民眾黨的立委希望各地趕快復電，我們也秉持同樣的精神，在各地加緊的服務，這些台電同仁的辛苦危險，「不要讓我們愧對他們」。

卓揆強調，他誠心誠意的拜託，也要求在野黨團，此時此刻台電同仁還在危險的工作，他願意深深一鞠躬，拜託在野黨團要支持1000億元的台電預算，讓我們能有更充足的人力、物力跟經費來協助所有的國營事業的同仁，讓農友們能夠在這個時候得到最佳、最好、最快的服務，讓全國的生活能夠趕快恢復正常。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法