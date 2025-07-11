國民黨基隆市黨部幽靈連署案 張淵翔公親變事主被起訴

基隆地檢署偵辦藍營罷免民進黨基隆市議員鄭文婷、張之豪涉嫌造假連署案，歷經多波搜索、約談，追出國民黨基隆市黨部前主委吳國勝涉案，並查出他找來時任基隆市政府民政處長的張淵翔（見圖）非法利用戶役政系統查個資協助。

2025/07/11 15:41

〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆地檢署偵辦藍營罷免民進黨基隆市議員鄭文婷、張之豪涉嫌造假連署案，歷經多波搜索、約談，追出國民黨基隆市黨部前主委吳國勝涉案，並查出他找來時任基隆市政府民政處長的張淵翔非法利用戶役政系統查個資協助，協助將除戶或已遷徙他處的連署人剔除，還跳到第一線下指導旗，要求「微信」上成立「勝之群組」作為彼此聯繫平台。

檢方調查，吳國勝在國民黨中央今年1月間啟動「以罷制罷」後，要趕在2月19日前提交罷免鄭文婷、張之豪提議人名冊，期間甚短，於「第一階段提議人名冊抄寫計畫」中，指示各區黨部服務處主任抄寫黨員名冊偽造連署，因提議人有已死亡與筆跡重複遭退件，未達提議門檻，需補提連署；吳為使罷免案順利通過第二階段門檻，3月10日邀基隆市長謝國樑、張淵翔與黨部人員在基隆市黨部商議如何因應；會中，吳為免補提階段所提交之提議人名冊再遭剔除，與張淵翔共同規劃「補提階段重謄及濫用戶役政系統查核計畫」。

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由張淵翔先教導黨部人員與抄手提議人名冊的正確填載格式後，重新抄寫尚未送出之提議人名冊以免出錯，重新抄寫，再由張利用戶役政系統核對尚未提交的提議人名冊的個人資料是否正確，確保第二階段能順利通過門檻。

隔日，張淵翔請吳國勝責成紀文荃在中國手機通訊軟體「微信」上成立「勝之群組」（群組成員有吳國勝、張淵翔、游正義、張金發、紀文荃等人），作為「補提階段重謄及查核計畫」聯繫平台；當晚，張淵翔就至基隆市黨部指導黨部幹部如何重新謄寫偽造提議人名冊，並在「勝之群組」中張貼「謄寫三步驟」訊息，提醒統籌提議人名冊抄寫事宜的張金發、游正義應如何重謄外，與要求交付仁愛區、安樂區的提議人名冊資料，供他利用戶役政系統查核相關資料的正確性。

張淵翔於3月12日接獲紀文荃轉交仁愛區提議人名冊，3月19日接獲游正義交付的安樂區提議人名冊後，分別指示基隆市中正戶政事務所前主任江鑒育、基隆市安樂戶政事務所主任林芬芸，非法利用戶役政系統查對彙整表上所載個人資料是否正確，江鑒育、林芬芸2人再分別將彙整表交予下屬課長林明宏、戶籍員吳慧貞實際登入系統進行查對，協助將除戶或已遷徙他處的連署人剔除後，助藍營罷免民進黨市議員進入第二階段連署。

檢方認定張淵翔、吳國勝、張金發、游正義、紀文荃等5人，均涉犯刑法偽造私文書、個人資料保護法、非公務機關非法利用個人資料、公職人員選舉罷免法「利用他人個人資料偽造提議」等罪，被告江鑒育、林明宏則均係犯個人資料保護法與非公務機關非法利用個人資料罪，將5人提起公訴。

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