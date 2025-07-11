又是中國？2條海纜昨晚今晨接連斷 英雄聯盟等遊戲大斷線氣瘋網友

根據「台灣海纜動態地圖」顯示，昨日晚間9點47分C2C海纜發生斷線，今日凌晨0時13分EAC1斷線。（取自台灣海纜動態地圖）

2025/07/11 16:58

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台灣海底電纜受損事件頻傳，昨日晚間、今日凌晨再度發生海纜EAC1與C2C先後斷線事故。據了解，這兩條海底光纜是連接台灣與海外的重要網路骨幹，斷線會導致國際網路流量轉向其他路徑，造成延遲增加、速度下降，尤其是跨國通訊和資料傳輸變慢。此外，也影響《英雄聯盟》、《VALORANT 特戰英豪》等遊戲的玩家，昨日晚間該遊戲突然發生大斷線，導致憤怒玩家灌爆PTT等相關論壇，不少網友質疑有損壞海纜「前科」的中國又在作亂。

根據「台灣海纜動態地圖」顯示，昨日晚間9點47分C2C海纜發生斷線，今日凌晨0時13分EAC1斷線。此事故導致昨日晚間到凌晨，大量《英雄聯盟》、《VALORANT 特戰英豪》等遊戲的玩家受到嚴重影響。有玩家指出，當時並非是尋常斷線，而是遊戲整個死當，無法再度連回遊戲。此事也引發大量玩家灌爆相關社群留言大罵。

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據查，EAC1與C2C海底電纜是連接台灣與國際網路的關鍵基礎設施。EAC1主要承擔台灣與東南亞、南亞及中東地區的數據傳輸，對於跨國企業、雲端服務及國際通訊至關重要。C2C則連接中國至中亞與歐洲，是中國與歐洲間主要的數據傳輸路徑。這兩條海纜的運作穩定性直接影響台灣的國際網路品質與數據安全。

近年來，台灣海底電纜多次遭受損壞，引發關注。今年初，台灣海巡署拘留了一艘中國籍貨船「宏泰58號」，該船涉嫌在澎湖海域損壞海底通信電纜。該事件被視為「灰色地帶」行為，旨在在不直接衝突的情況下對台灣構成壓力；今年1月，基隆外海國際海纜則疑似遭到一艘喀麥隆籍的中國權宜輪「順興39」拖斷，外媒報導，該船自去年12月起就在台灣北海岸水域交錯航行，且曾在電纜斷裂地點拖錨。

有網友昨晚在Threads上發文，貼出「台灣海纜動態地圖」，表示這就是遊戲出狀況的原因。網友紛紛留言表示：「我在線路商上班，處理客服到快掛了」、「我就想說為什麼昨天打到一半就他X爆ping」、「我們隊斷四個對面也斷四個 瞬間變一對一」、「幹難怪凌晨跟朋友打瓦同時斷線」；由於中國前科累累，不少網友質疑又是中國「搞鬼」，紛紛大罵：「不出來反共，就繼續斷海纜，以後大家都是中國服」、「爆p元兇 中共出手」、「牲畜CN」、「我X你X中國」。

不過，目前並沒有找到海纜業者對於昨日晚間斷線事件的回應，事件真相還有待進一步釐清。

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