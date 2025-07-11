普發現金案傍晚表決 藍綠白三黨預估這樣投

國民黨團總召傅崐萁（中）今指將通過特別條例並普發現金1萬元。（記者陳逸寬攝）

2025/07/11 15:36

〔記者劉宛琳／台北報導〕立法院院會今天處理攸關因應美國關稅的4100億特別條例，國民黨團、民眾黨團和民進黨團分別提出再修正動議版本，預計傍晚進行表決；根據投票意向，三黨將會分別投給自己提案，若都票票入軌，國民黨團有52票（含無黨籍立委高金素梅）、民進黨團51票、民眾黨團8票，最後將通過國民黨團所提出的「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」，全民普發現金1萬元。

根據民眾黨團的再修正動議內容，普發現金仍維持6000元，之前就與因為國民黨團沒有共識，因此兩黨這次並不會有「藍白修正動議」，之前就已決定各投各的。此外，民眾黨團版本不同意列入國土韌性的項目，國民黨團則於今天再修正動議加上國土韌性項目。

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國民黨團表示，今日院會將表決通過「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」，預計總額度達5450億元，包括普發現金2350億元，刪除撥補台電1000億元。

民進黨說政府没錢發現金，但民進黨没有告訴全民的是，113年中央政府稅收超徵5283億元，近年稅收累計超徵超過1兆8700多億元，滿手現金卻只想肥中央大官，瘦地方百姓，不斷以綠能光電合法掩蓋不法掏空國庫、掏空台灣，國民黨團不能接受。

國民黨團表示，國民黨團預計通過版本中，刪除1000億元台電撥補預算，是要求行政院好好面對錯誤的能源政策。近年政府已撥補台電超過3000億元，卻連年大漲電價。民進黨毫無誠信可言，國民黨團要求行政院長卓榮泰必須先到立法院專案報告，國民黨團再決定是否撥補台電。

國民黨團強調，保護國家是中華民國每位國人的天職，國土韌性相關預算1500億元，國民黨團完全支持，但未來相關預算送進立法院，會逐項嚴格審查，確保每一塊錢都用在刀口上。

國民黨團表示，發現金顧民生、過條例顧國安，面對國際經濟動盪的衝擊，希望今天特別條例能順利三讀通過，行政院能儘速將相關預算案送立法院審查。

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