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    首頁　>　政治

    內政部發布防空避難指引英文圖卡 升級警政服務APP防空避難區

    2025/07/11 15:02

    〔記者李文馨／台北報導〕配合7月15日至18日分區實施城鎮韌性演習，內政部今（11）日函頒「防空避難指引英文圖卡」，以協助在台外籍人士於防空警報發布時能迅速掌握應變原則，警政署除已函請各地方政府，於演習前加強向在台外籍人士宣導外，也將透過社群平台、官網、多國語言文宣及社區等常用管道宣傳；此外，內政部也完成升級警政服務APP中的防空避難專區，優化搜尋速度與操作體驗。

    內政部表示，防空避難指引英文圖卡參考國際實務經驗製作，以圖文呈現，說明在不同情境下的避難行動原則，包括「於室內時，應遠離外牆窗戶並保護頭部、由高樓層移至低樓層以確保安全」、「於戶外時，應迅速進入最近建築物內，或利用涵洞、地下道等掩蔽物進行避難」及「於車內時，應將身體壓低至車窗以下以保護自身安全」；同時提醒，若無法即時進入避難設施，應降低姿勢、遠離爆炸源並保護頭部，等待安全時機再移動，以降低爆炸震波與飛散碎片帶來的傷害。

    內政部強調，防空警報發布時的每一秒都至關重要，平時瞭解避難原則並熟悉周遭避難處所位置，能在突發狀況發生時快速做出正確應變，以守護自身與家人安全。此次發布英文圖卡，除作為政府機關及民間機構於辦理相關宣導及演練時使用參考，更進一步協助在臺外籍人士獲得充分避難知識，以強化我國防空避難整備能量，達成全社會防衛韌性目標。

    此外，內政部今天也完成「警政服務APP —防空避難專區」升級改版，優化搜尋速度與操作體驗，協助國人在突發狀況下迅速找到避難處所，並特別邀請「法律白話文運動」社群總監劉珞亦拍攝防空避難指引宣導影片，於內政部、警政署及消防署社群平台推出，以生活化方式介紹防空避難指引，提供民眾不同情境的行動準則，強化整體應變能力。

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