雙和罷團7/12「看板小雙鐵」單車路跑控訴神隱立委

雙和罷團表示，面對長年神隱、質疑濫權的國民黨立委林德福，12日清晨舉辦「永和盃看板小雙鐵」，以單車與路跑串連8面熱點，號召民眾用腳步串連街頭發出民主怒吼。（雙和罷團提供）

2025/07/11 15:15

〔記者羅國嘉／新北報導〕大罷免首波726投票倒數，推動罷免國民黨立委林德福、張智倫的雙和罷團繼6月底發起「中和盃看板路跑」，面對長年神隱、質疑濫權的林德福，12日清晨舉辦「永和盃看板小雙鐵」，以單車與路跑串連8面「林德福看板」熱點，號召民眾用腳步串連街頭發出民主怒吼，活動更邀民進黨發言人吳崢、立委林楚茵。

雙和罷團指出，看板小雙鐵活動將於上午5時30分自仁愛公園旁三輝雙子星看板起跑，參與者先騎單車穿越6站、5面看板後，再從永和運動中心開始路跑，沿途經過康是美門市、八二三公園、比漾廣場等地，最終回到起點，全程涵蓋11個站點、8面看板，預計上午7時前結束。

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雙和罷團表示，這不只是體能挑戰，更是對失職立委的公開控訴。面對林德福與張智倫掛設近30面看板攻勢，團隊資源有限、僅有少數看板，沒有財團奧援，只有最堅定的公民力量，此次活動的終點將回到一早出發的起點，象徵志工們捍衛民主的初心不變，讓「同意罷免」的聲音傳遍雙和每個角落。

此次活動也邀請吳崢、林楚茵擔任「關主嘉賓」，在比漾廣場與終點站設置「民主關卡」，和志工互動。現場更設計象徵民怨的障礙關卡，藉此呈現基層民眾面對權力不透明、問政消失的無奈與憤怒。

另外，雙和罷團也說，雙鐵結束後，上午10時至11時與立委林淑芬、議員卓冠廷先在中和國小前宣講，再於枋寮市場掃街；下午2時則將與立委張宏陸、議員張維倩在錦和運動公園進行車隊掃街。

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