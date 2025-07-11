謝國樑涉幽靈連署？ 基檢：查無謝有指示、共謀或參與

基隆地檢署偵辦藍營罷免民進黨基隆市議員鄭文婷、張之豪涉嫌造假連署案今（11日）天偵結，起訴基隆市政府前民政處長張淵翔（見圖）等7人。（資料照）

2025/07/11 15:11

〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆地檢署偵辦藍營罷免民進黨基隆市議員鄭文婷、張之豪涉嫌造假連署案今（11日）天偵結，起訴基隆市政府前民政處長張淵翔等7人，引發外界關注市長謝國樑是否捲入罷免案。檢方認定，國民黨基隆市黨部前主委吳國勝在啟動罷免鄭文婷、張之豪期間確實有找市長謝國樑在黨部開會，研議如何達到連署門檻與罷免走向，但檢方查無證據證明謝有指示、共謀或參與罷免。

檢方調查，吳國勝在國民黨中央啟動「以罷制罷」後，於「第一階段提議人名冊抄寫計畫」中，指示各區黨部服務處主任抄寫黨員名冊偽造連署，因提議人有已死亡與筆跡重複遭退件，未達提議門檻需補提連署；吳為免補件仍未達罷免門檻，使罷免案順利通過第二階段門檻，3月10日邀基隆市長謝國樑、張淵翔與黨部人員在基隆市黨部商議如何因應，謝國樑開完會即離去。

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之後，吳為免補提階段所提交之提議人名冊再遭剔除，與張淵翔共同規劃「補提階段重謄及濫用戶役政系統查核計畫」，由張先教導黨部人員與抄手提議人名冊的正確填載格式後，重新抄寫尚未送出之提議人名冊以免出錯，再由張利用戶役政系統核對尚未提交的提議人名冊個人資料是否正確，確保第二階段能順利通過門檻。

檢方經比對張淵翔等多名被告、證人供證述等後，無足夠證據可證謝國樑對「第一階段提議人名冊抄寫計畫」、「補提階段重謄及濫用戶役政系統查核計畫」等有所指示、共謀或參與。

謝國樑雖有在3月10日前往國民黨基隆市黨部與吳國勝等人開會，除在場談論鄭姓議員及張姓議員二罷免案之走向與情勢外，並無證據顯示渠等有談及欲以「擅自重新謄寫」或「利用戶役政系統非法查詢」等方式，使補提提議人名冊能夠順利通過提議門檻等細節事項，且經比對被告、證人供證述、客觀證據後，並無足夠證據可證謝國樑對「第一階段提議人名冊抄寫計畫」、「補提階段重謄及濫用戶役政系統查核計畫」等，有所指示、共謀或參與。

基隆地檢署7日上午10時許以證人身分傳喚謝國樑說明，密訊2小時後，比對謝國樑與吳國勝被告、證人的供詞無誤後，遂於今天將全案偵結起訴。

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